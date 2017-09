Japonská kulturní ikona. Polévka ramen, tentokrát s miso a vepřovým masem

Voňavá polévka japonského střihu jménem ramen dobývá naše talíře, tedy spíše hluboké misky. Jde o tradiční vývar z kuřecího nebo vepřového masa, často kombinovaný s mořskou řasou kombu a pastou miso, doplněný pšeničnými nebo pohankovými nudlemi, s plátky vepřového či kuřecího masa, ochucený sojovou omáčkou a podávaný s jemnými nudličkami pórku či jarní cibulky.

Ramen může mít mnoho podob a také téměř každá oblast v Japonsku má svoji variantu této polévky. Základy vývarů mohou být také z ryb, z vepřových kostí případně kombinací s kuřecím masem. I zdobení bývají různá a fantazii se opravdu meze nekladou, takže každý si může vytvořit ten svůj oblíbený ramen. Chuť polévky ramen nemusí být pálivá, existuje zde mnoho jiných způsobů jak si s chutěmi pohrát.



O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.



Odkud je ramen?

Původ polévky ramen není úplně jasný. Některé zdroje uvádí, že pochází z Číny, jiné ji považují za čistě japonskou záležitost, která se objevila na začátku 20. století. Opravdový ramen expert z Japonska, Hiroshi Osaki tvrdí, že první obchod s polévkou ramen byl otevřen v Yokohamě v roce 1910.Tak jako tak se polévka ramen stala v 80. letech národní kulturní ikonou a začala být po celém světě zkoumána z různých perspektiv. Současně lokální druhy polévky ramen zasáhly národní japonský trh a začaly se nazývat i podle jednotlivých oblastí Japonska. Polévka ramen má od roku 1994 i své první muzeum ramen na světě v Yokohamě.



Podle chutí se polévka ramen řadí do 4 kategorií

Shoyu ramen - ramen se sojovou omáčkou. Jde o nejstarší polévku z těchto čtyřech kategorií, kdy se do čistého hnědého vývaru z kuřecího masa a zeleniny, přidává hodně sojové omáčky. Ta dodá vývaru říznou, slanou až nakyslou chuť, ale stále je v barevné paletě světlá.

Shio ramen - ramen se solí. Světlý, čistě nažloutlý vývar ze směsi kuřecího, zeleninového a rybího vývaru s mořskými řasami.

Miso ramen - je poměrně novinkou v příchutí polévky ramen. Pasta miso dodá polévce hlubší chutě a zejména se do této polévky přidává máslo, kukuřice, pórek, bambusové výhonky, mleté vepřové maso, sezamová zrníčka a česnek. To vše z polévky ramen udělá hustou zahřívací robustní pochoutku se silnou až oříškovou chutí, často s více mastným kuřecím nebo rybím vývarem.

Curry ramen - ramen, ve kterém je nejčastěji vepřový a zeleninový vývar doplněn kari. Na vyvážení chutí se do polévky často přidává řasa wakame a bambusové výhonky.

Mezinárodní obliba, jednoduchá příprava

Jak ramen dobývá svět, tak se i stejně náruživě chrání recepty jednotlivých restaurací. Jak i taková polévka ramen může být komerčně úspěšný artiklem je vidět třeba na příkladu restauracích Totto ramen v New Yorku, kde tyto podniky servírují dle zájmu návštěvníků a obdivných recenzí kritiků, ty nejlepší polévky ramen a je z čeho vybírat.

Každý má svoji polévku ramen

Připravte si něco tak lahodného jako je právě japonská polévka ramen. Tentokrát jde o miso ramen, tedy nejchutnější, nejhustší polévka s pikantním vepřovým masem a silnou až omamnou chutí.

Pikantní japonská polévka ramen s pastou miso a vepřovým masem

Na polévku ramen:

pro 4 misky



1/2 litru velmi kvalitního kuřecího vývaru



100 g pasty miso



2 hlavičky pak choi (nejlépe baby pak choi)



150 g čerstvých bambusových výhonků



4 lžíce sezamového oleje



4 porce nudlí ramen



3 lžíce sojové omáčký kikoman



4 vejce velikosti M



Na vepřové mleté maso do polévky:

1 středně velký pórek



40 g pasty miso, nejlépe červené



6 cherry rajčátek



1/2 cibule



4 stroužky česneku



1 čerstvá chilli paprička, středně pálivá



2 lžičky sušených chilli papriček



2 cm čerstvého zázvoru



1/2 lžičky čerstvě namletého černého pepře



1/2 polévekové lžíce opražených sezamových zrníček



1/2 lžičky sečuánského pepře ( možno vynechat)



500 g mletého vepřového masa



2 lžíce oleje na smažení



50 g másla



Nejdříve si připravíme kuřecí vývar, pokud nekoupíte již hotový, ten jen zahřejeme.

Dále si připravíme mleté maso. Začneme surovinami a kořením, které v mixéru rozmixujeme v hrubší pastu. Nejdříve vezmeme pórek, rozkrojíme ho podélně napůl a důkladně omyjeme. Oddělíme si bílou část, asi 12 cm, a dáme stranou. Použijeme ji později na závěrečné servírování do hotové polévky. Z ostatní části pórku oddělíme tvrdé zelené listy a jinak vše ostatní nakrájíme na menší kousky a dáme do mixéru. Přidáme pastu miso, rajčata, česnek, červenou chilli papričku, sušené chilli papričky, zázvor, sezamová zrníčka, pepř a sečuánský pepř a vše rozmixujeme v pastu. Pastu vyndáme z mixéru a smícháme ji v míse s mletým vepřovým masem.

Nyní si pořádně rozpálíme pánev wok a teprve poté přidáme olej a směs vepřového masa s pastou a za stálého míchání smažíme až do doby, než maso bude tmavě hnědé a řádně propečené, což trvá asi 10 minut. Odstraníme z ohně a vmícháme kousek másla a necháme chvíli stát a udržujeme teplé.

Do většího hrnce vlijeme kuřecí vývar a zahřejeme ho k bodu varu. Do vařícího vývaru vmícháme pastu miso, a mícháme, dokud se nerozpustí.

Mezitím si připravíme podle návodu nudle udon, slijeme je do sítka. Také si uvaříme 6 minut na hniličku vajíčka, ihned je zchladíme, oloupeme, rozkrojíme na půl a později je přidáme do hotové polévky.

Do hrnce dáme vařit vodu a jakmile začne vřít ponoříme do ní jen asi na 1 minutu pak choi, vyndáme ho děrovanou sběračku zchladíme ponořením do studené vody s ledem, vroucí vodu v hrnci vodu zachováme a vhodíme do ní jen asi na 20 sekund bambusové výhonky, pokud je nechce podávat do polévky čerstvé. Bílé části pórku nakrájíme šikmo na tenké nudličky.

Nakonec vývar ochutíme sojovou omáčkou a 4 lžícemi sezamového oleje, zamícháme do ní polovinu pikantní směsi vepřového masa a servírujeme polévku ramen. Do větší misky dáme nejdříve nudle, nalijeme horký vývar. Na závěr přidáme ještě jednou 2 lžíce pikantní směsi masa, rozkrojená vajíčka, pak choi, bambusové výhonky a na jemné nudličky nakrájený pórek.