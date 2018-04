‚To Alláh nám povoluje čtyři ženy.‘ Čečenský vůdce Kadyrov obhajoval polygamii

Moskva Vůdce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov znovu veřejně obhajoval polygamii, která je v Rusku zakázaná. Zvyk mít více žen podle něj nikdy z Čečenska nezmizel, a to „ani v dobách Sovětského svazu“, a „je nemožné nám to zakázat“.

„Nejsem od toho, abych dával muslimům povolení, to Alláh nám povoluje mít čtyři ženy,“ prohlásil ve zpravodajské televizi Rossija 24 Kadyrov, který své muslimské zemi vládne od roku 2007 a prosazuje konzervativní formu islámu.



Kadyrov označil sňatky uzavřené na radnicích, tedy úředně uznaná manželství, za první krok k rozvodům a ke zničení rodiny, protože takové sňatky svědčí o tom, že si manželé nedůvěřují. „K čemu je to zapotřebí? Je to kvůli tomu, aby si rozkradli majetek, až se rozvedou. Vymyslili to kvůli zákeřným cílům,“ prohlásil.

Současně odmítl pověsti, že se chystá v autonomní republice polygamii uzákonit. „Žijeme ve světském státu,“ podotkl. „Na legislativní úrovni o tom neuvažujeme, ale jestli miluješ, ožeň se a vyživuj. Neříkáme, aby si (muž) všechny čtyři ženy vzal na radnici. Říkej jim, jak chceš, ale podle našeho vyznání je to zákonná manželka. A radnice, to je první krok ze zákona k tomu, aby se rodina rozpadla,“ prohlásil.

Prezident autonomní Čečenské republiky Ramzan Kadyrov má podporu Putina

V podobném duchu se Kadyrov vyjadřoval v médiích už několikrát i dříve, kdy dával najevo, že je špatné mít více milenek, ale více manželek je v pořádku.

Předloni vyvolal v Rusku skandál sňatek sedmačtyřicetiletého čečenského policejního náčelníka Nažuda Gučigova se sedmnáctiletou nevěstou, která se stala jeho druhou manželkou. Za svědka šel novomanželům Magomed Daudov, Kadyrovův blízký spolupracovník. Při svatebním přípitku prohlásil, že mnohoženství je třeba v Čečensku legalizovat, protože je dávno zavedenou praxí.

Podle znalců podobné poměry panují i v Dagestánu a Ingušsku.

Sám Kadyrov, chráněnec ruského prezidenta Vladimira Putina, má podle dostupných údajů jedinou manželku, oba pocházejí ze stejné vsi a mají spolu deset dětí (čtyři syny a šest dcer); další dvě děti adoptovali.