Arianě Grande se splnil sen. Setkala se s Jimem Carreym

Grande se se svým idolem setkala, když si střihla menší roli víly v seriálu K smíchu (Kidding). Jim Carrey je jeho hlavní hvězda. Zpěvačka se snímkem s Carreym na Instagramu pochlubila ve středu. K fotce napsala i komentář o tom, jak moc pro ni setkání znamená.



Jim Carrey je její osobní hrdina, podle jejích slov jej zbožňovala od doby, kdy dokázala mluvit. Setkání tváří tvář předčilo její očekávání, herec je podle ní „vřelejší a velkorysejší než si představovala“.

Sympatie jsou mezi oběma umělci vzájemné, jak dokazuje Carreyho pochvalný tweet.



Thank you @ArianaGrande for visiting our weird little "Kidding" world. What a lovely and buoyant experience it was to have you there. You picked up the magic fairy wings and wore them well.