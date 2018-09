‚Jako tajný klub disentu.‘ Kultovní Čítárna Unijazz musí zavřít, možná ji nahradí kanceláře

PRAHA Pivo za 26 korun, káva za 27 korun. Zpráva o konci Čítárny Unijazz v centru Prahy zarmoutila všechny, kteří zbožňovali tamní genius loci. Legendární podnik s nádechem undergroundu dostala 24 letech výpověď od majitele. „Francouzský majitel chce vše zrekonstruovat a propojit s dalším domem,“ píše na Facebooku provozní Petr Vrabčák s tím, že se podnik zavře na konci prosince.

„Bylo to jako vstoupit do tajného klubu disentu někdy začátkem osmdesátek. Ale hlavně to složení lidí. Procházel jsem mezi stolama a u jednoho skupina tří překládala hieroglyfy, u dalšího dva hráli šachy, zatímco třetí jejich hru vyhodnocoval na počítači, další stůl si povídal v polštině a další zase řešil nákresy čehosi, co snad muselo spadnout u Roswellu,“ popisuje pravidelný návštěvník Unijazzu Michal B. serveru Lidovky.cz skoro až poeticky jedinečnou atmosféru podniku, který sídlí v Jindřišské ulici nedaleko Václavského náměstí v Praze.



Genius loci, který pocítil během první návštěvy ostrůvku místa zbaveného čehokoli komerčního, si pamatuje dodnes. Nadchlo jej i osazenstvo Čítárny Unijazz. „To byl mix, který jste jinde potkat nemohli,“ vypráví nadšeně s tím, že si tam nikdo nedělal selfie, nikdo tam nechodil kvůli tomu, že by to zrovna zástupci mladé generace označovali za trendy místo.



Místo s jedinečnou atmosférou však na konci roku zanikne. Smlouva na dobu neurčitou byla vypovězena a došlo k podpisu výpovědi. „Možná se to k vám ještě nedostalo. Čítárna Unijazz dostala po 24 letech výpověď. 31.12. končíme a do 7.1. nesmí zůstat v prostorách ani knížka. Francouzský majitel chce vše zrekonstruovat a propojit s dalším domem V Cípu,“ napsal na Facebooku provozní podniku Petr Vrabčák.

„Uvidíme, zda zde bude další hotel či kanceláře. Je to i tím, že Praha 1 se před x lety nesmyslně zbavila prodejem 70 nemovitostí. Teď si zahraniční investoři dělají z centra, co chtějí. Je mi z toho smutno,“ dodal. Příznivci slavného podniku však podle něj budou mít mnoho příležitostí, jak se s místem rozloučit. „Myslím, že celý prosinec bude divočina,“ zasmál se v nadsázce provozní.



Nastalá situace se nedotkne jen prostor čítárny. Konec podle Vrabčáka rezonuje i v sídle časopisu Revolver Revue na stejné adrese. „Přemýšlí, že po těch 40 letech skončí. Nejsou schopni svoji činností vyřešit nájem. Teď to budeme i společně řešit,“ řekl provozní podniku, který redakcí udržuje dobré vztahy.



Místo, které je od roku 1994 nesporně spojeno s Čítárnou Unijazz, původně sloužilo jiným účelům. Od 50. let minulého století tam sídlila laboratoř Výzkumného ústavu pro mléko a vejce, v polovině 90. let vznikl prostor, který téměř čtvrt století sloužil jako čítárna s knihovnou a občerstvením.



Postupně se z čítárny, nebo také „otevřeného obýváku“, stalo místo setkávání příznivců hudby, filmů a diskusí na nejrůznější témata. Čítárna kromě toho disponuje knihovním fondem, který čítá zhruba 1500 titulů.