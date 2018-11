Japonci chystají katastrofický film o elektrárně ve Fukušimě. Hlavní roli ztvární Ken Watanabe

Katastrofický snímek Padesát z Fukušimy (Fukushima Dai-ichi) bude vyprávět příběh zaměstnanců stejnojmenné jaderné elektrárny, kteří zůstali a zachraňovali co se dalo, když vlna tsunami vyřadila chladící systémy. Snímek má premiéru naplánovanou někdy na rok 2020.

Pro dohlížejícího zaměstnance jaderné elektrárny Fukushima Masaa Jošidu (Ken Watanabe) mělo jít o den jako každý jiný. Píše se 11. března 2011 a na severovýchodě od Japonska právě probíhá masivní zemětřesení. Vyvolaná vlna tsunami se přežene přes pobřeží a udeří do elektrárny. Nastává zmatek. Jošida neposlouchá rozkazy svých nadřízených k evakuaci a místo toho s padesátkou zaměstnanců pumpují do jaderných reaktorů mořskou vodu, aby je zchladili a elektrárna neexplodovala.

Jejich hrdinství zachránilo tisíce životů. Padesátce zaměstnanců fukušimské elektrárny se začalo hrdě přezdívat Padesát z Fukušimy (odtud také název filmu). Ne vše ale skončilo dobře - rok po neštěstí byla Jošidovi diagnostikována rakovina jícnu z ozáření a v roce 2013 na ni zemřel. Podobný osud potkal i řadu dalších z Padesáti z Fukušimy.

Snímek oslavující hrdinství je postaven na knize On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi (Na okraji: Příběh Padesáti z Fukušimy) od Ryusho Kadoty (česky nevyšlo). Hlavní roli Masaa Jošidy si zahraje herec Ken Watanabe (Poslední samuraj, Gejša). Jako jeho směnový vedoucí mu bude sekundovat v Japonsku populární herec Kóiči Sató (Plovoucí hrad, Soumrak samurajů). Do režisérského křesla usedl režisér Securó Wakamatsu. Ten je v Evropě prakticky neznámý.