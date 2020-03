Macklemore nebo Beck. Festival Metronome Prague pořadatelé přeložili na 17. až 19. září

PRAHA Hudební festival Metronome Prague, který se měl konat 18. až 20. června na pražském Výstavišti, pořadatelé kvůli koronaviru přeložili na stejné místo na 17. až 19. září. Veškeré zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Těm, kteří se v září akce nebudou moci zúčastnit, nabídnou od poloviny dubna možnost vrácení peněz. Dnes o tom informoval pořadatel festivalu David Gaydečka.

„Vítáme všechna mimořádná opatření, která se dnes dějí. Zdraví a bezpečnost hudebních příznivců, umělců, členů organizačního týmu a dalších lidí, kteří jsou do realizace Metronome Prague zapojeni, jsou pro nás na prvním místě,“ uvedli organizátoři.



Další informace se nacházejí na na sociálních sítích nebo na oficiálním webu festivalu.

Největšími hvězdami 5. ročníku festivalu Metronome Prague měli být v červnu americký rapper Macklemore, britská skupina Underworld, americký zpěvák, textař a multiinstrumentalista Beck a další zahraniční i tuzemští hudebníci. Návštěvnost festivalu podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků v prvním ročníku na loňských přibližně 20 tisíc.

Další velké letní festivaly doufají, že se podaří současnou situaci zvládnout. „S ohledem na to, že se jedná o opatření v první polovině března reagující na situaci v tomtéž období, pokračujeme s přípravami na festival podle původního plánu. Pevně věříme, že vládní opatření zajistí zlepšení situace do té míry, že se akce v polovině června, tedy za více než tři měsíce, budou moci konat bez omezení,“ sdělil Roman Fejt, promotér festivalu Votvírák, který se má konat na letišti Boží Dar v Milovicích ve dnech 12. až 14. června. „Samozřejmě počítáme se zvýšenými požadavky na hygienu, které propuknutí nákazy bude i do budoucna vyžadovat. Na situaci budeme reagovat v souladu s vývojem onemocnění a bezpečnostní situací,“ dodal.

S žádnými změnami nepočítá ani festival Rock for People, který se má uskutečnit 18. až 21. června na letišti v Hradci Králové. Festival je poprvé ve své pětadvacetileté historii vyprodaný. V předprodejích byly prodány všechny celofestivalové vstupenky. Pořadatelé tak mohou očekávat návštěvu přibližně 30.000 fanoušků, loni to bylo přes 27.000 návštěvníků. „Jednáme s agenty interpretů a jsme ve spojení také s evropskou festivalovou asociací Yourope. Aktuálně žádné změny neplánujeme a přípravy na festival pokračují. Pevně věříme, že přesun festivalu nebude potřeba. Situaci však pečlivě sledujeme, zdraví a bezpečnost návštěvníků jsou pro nás na prvním místě, v případě změn budeme naše fanoušky informovat,“ sdělila za pořadatele Anna Mašátová.

Přípravy pokračují v nezměněné intenzitě také v případě putovního festivalu Hrady CZ, který by měl začít 10. července na středočeském hradě Točník. Festival Hrady CZ se vedle Točníku koná na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (17. - 18. července), na Švihově v Plzeňském kraji (24. - 25. července), na Veveří v Jihomoravském kraji (31. července - 1. srpna), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (7. - 8. srpna), v Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (14. - 15. srpna), na Bouzově v Olomouckém kraji (21. - 22. srpna) a na Bezdězu v Libereckém kraji (28. - 29. srpna). „Začínáme za čtyři měsíce a věříme, že se do té doby situace vyřeší,“ sdělil promotér Michal Šesták.