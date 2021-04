Nečekaný poklad v aukční síni. Nevýrazný obraz je možná Caravaggio nejméně za miliardu

MADRID Když ve španělském Madridu probíhala ve čtvrtek aukce umění, mezi zdánlivě obyčejnými kousky se našel obraz, jehož autorem by mohl být italský renesanční génius Caravaggio. Obraz nyní zkoumají experti.

V Madridu ve čtvrtek probíhala aukce umění. Pod předmětem označeným číslovkou 227 se skrývala olejová malba Ježíše přisuzovaná španělskému malíři ze 17. století Josému Riberovi.

Když si ale experti plátno vlíže prohlédli, zjistili, že by nemuselo jít o Riberu, ale o dílo renesančního malíře Caravaggia. Znamenalo by to, že plátno dražené s vyvolávací cenou 1500 euro (39 tisíc korun) má ve skutečnosti hodnotu zhruba 50 milionů euro (1,3 miliardy korun).

Španělská vláda promptně zareagovala a zakázala prodej obrazu. Aukční síň Ansorena ho stáhla z nabídky. Obraz nyní zkoumají experti s galerie klasického umění El Prado. Podle nich existuje dost důkazů o tom, že skutečně jde o pravého Caravaggia.



Plátno o velikosti 111 x 86 centimetrů sice vykazuje Riberovy znaky, ale španělský malíř dlouhou dobu pobýval v Římě a Caravaggiem inspiroval. Často například používal techniku šerosvitu, která je pro italského renesančního umělce typická. Riberův a Caravaggiův styl tak může být pro laické oko snadno zaměnitelný.

Italský kritik umění Vittorio Sgarbi tvrdí, že mu autorství obrazu vrtalo hlavou už když mu obraz v nabídce aukční síně ukázal kamarád. „Pokud byste tento obraz prodali soukromému sběrateli, jeho cena by mohla být 100 až 150 milionů euro. Galerijní cena by byla okolo 50 milionů,“ tvrdí.

Je otázkou, zda bude nakonec autorství obrazu potvrzeno. Pokud se tak stane, nebude to první „nalezený“ Caravaggio. V roce 2014 bylo jedno jeho plátno nalezeno pod matrací ve starém domě ve francouzském Toulouse.