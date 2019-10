RECENZE: Promazaný stroj s nádechem Čapka. Terminátor se po dlouhé době dočkal důstojného pokračování

MEXICO CITY/PRAHA Příští čtvrtek dorazí do českých kin akční snímek Terminátor: Temný osud. Ten přímo navazuje na kultovní Den zúčtování z roku 1991 a předstírá, že se pozdější díly nestaly. To je jedině dobře, protože právě ty nasadily laťku tak nízko, že proti nim Temný osud vypadá i přes praktickou absenci originálního příběhu a jistou zastaralost jako světoborná podívaná.

Terminátor: Temný osud naservíruje divákovi jeden ze svých největších a nejvíce šokujících zvratů zhruba ve druhé minutě. Bez zbytečného vyzrazení děje je vhodné snad jen podotknout, že se jasně vymezil proti nepříliš povedeným dílům Vzpoura strojů (2003), Salvation (2009) a Genisys (2015) a divákovi jasně naznačil, že nic z toho se ve světě Terminátora nestalo.

V současném Mexico City žije dívka Daniela „Dani“ Ramosová (Natalia Reyesová). Té jde po krku Terminátor nového typu Rev-9 (Gabriel Luna). Zabiják nemnoha slov, ale mnoha čepelí a jiných ostrých výčnělků je nebezpečnější než cokoliv před ním. Jeho poměrně efektivním trikem je rozdělit se na dva na sebe nezávislé roboty. Ze strany odboje je do minulosti s cílem Danielu ochránit vyslána kyberneticky upravená vojanda Grace (Mackenzie Davisová).

Kdo viděl prvního Terminátora, je v zásadě jako doma. Příběh není silnou devizou Temného osudu a tvůrci snad doufali, že více než třicet let od prvního Terminátora je dostatečně dlouhá doba na to, aby mohli vykrást onu diskutabilně nejlepší zápletku celé série. Možná i díky tomu snímek působí chvílemi zastarale.

Síla Temného osudu se dá shrnout ve dvou bodech. Tím prvním je efektní, neutuchající a překvapivě originálně pojatá akce plná neotřelých scén. Tou druhou je nostalgie s pořádnou dávkou toho, pro co se vžil pojem fan service - film nabízí fanouškům série přesně to, co chtějí vidět.

Mezi akčními scénami je dějová vata, nejčastěji nějaký přesun z místa na místo, obyčejně jen uvozující další akci. Temnému osudu se daří ozvláštnit tuctové bitky z akčních filmů dávkou rafinovanosti. Vyplývá to i z podstaty nového nepřítele. Ze zbraní se střílí hojně, ale většina originálních nápadů spočívá právě v improvizovaných způsobech, jak Rev-9 alespoň zpomalit. Ke slovu se dostanou padák, turbína nebo stavařské ocelové tyče.

Co se týče úlitby fanouškům, ta byla avizovaná dlouho dopředu v propagačních materiálech i ukázkách. Temný osud má jako první film série od Dnu zúčtování jak Sarah Connorovou (Linda Hamiltonová), tak prvního Terminátora T-800 (Arnold Schwarzenegger). Funguje to skvěle. Dnes již více než šedesátiletá herečka Hamiltonová je tak brilantním prototypem akční hrdinky, že by jí určitě slušela nějaká další role v podobném duchu. Třeba by ji mohl obsadit Chad Stahelski do dalšího Johna Wicka...?

Schwarzeneggerův Terminátor do určité míry slouží i jako zábavní prvek a jeho suchým tónem pronášené hlášky jsou těžce nostalgický návrat ke kořenům série. Důvody, proč se do boje zapojuje, jsou sice stran logiky lehce přestřelené, ale našincům rozhodně připomenou Čapkovo slavné drama R.U.R..



Temný osud je konečně tím opravdu důstojným a plnohodnotným pokračováním, na kterého se dlouho čekalo. Jistě, když to budeme brát tak, že navazuje na Den zúčtování a je tak třetím dílem série, bude jednoznačně tím nejslabším. Jak již ale bylo zmíněno výše, poslední tři filmy nasadily laťku (potažmo i očekávání) tak nízko, že nebylo těžké ji překonat. Budiž novému Terminátorovi ke cti, že mu k dobru zbylo ještě slušných pár centimetrů.