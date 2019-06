Superhrdinové se vrací do Česka. Prodloužená verze posledních Avengers se podívá i do tuzemských kin

LOS ANGELES Společnost Marvel minulý týden oznámila, že se do kin vrátí snímek Avengers: Endgame s několika bonusovými materiály. Superhrdinský epos tak dostává novou šanci sesadit z trůnu nejvýdělečnějších filmů Avatara režiséra Jamese Camerona. Tuzemští komiksoví fanoušci se mohou radovat - prodloužení Avengers se do českých kin vrátí 17. července.

Bonusové materiály obsahují krátké úvodní slovo režiséra Anthonyho Russoa, pocta Stanu Lee, vystřižené scény a klip k filmu Spider-Man: Daleko od domova. To tvoří zhruba dalších 15 minut obsahu. Vše bude k dispozici pouze ve 2D verzi s titulky.

„Není to prodloužená verze jako taková, ale bude mít na konci pár scén navíc. Pokud po filmu zůstanete a počkáte po titulcích, bude tam jedna vymazaná scéna, malá oslavná scéna a pár dalších překvapení. Půjde to do kin už příští víkend,“ popsal přídavky minulý týden Kevin Feige, prezident Marvel Studios.



Čeští fanoušci ale na rozdíl od těch amerických uvidí rozšířené Avengers až po premiéře snímku Spider-Man: Daleko od domova, který na Avengers dějově přímo navazuje. Spider-Man se poprvé tuzemským fanouškům představí 2. července na filmovém festivalu v Karlových Varech. Do kinodistribuce půjde hned následující den.



Superhrdinská vs. modrá

Komiksový opus Avengers: Endgame, vyvrcholení deseti let filmového univerza Marvelu, si z celosvětových kin odnesl zhruba 2,74 miliardy dolarů (při rozpočtu 356 milionů). Radost z astronomické částky zastiňuje fakt, že nejúspěšnější snímek historie Avatar (2009) režiséra Jamese Camerona, který byl první celovečerní podívanou celou ve 3D, celosvětově vydělal 2,78 miliardy dolarů, tedy zhruba o 40 milionů více.

Vypadalo to tedy tak, že se budou muset nakonec spokojit s druhým místem. To je ale patrně nehodno těch nejlepších světových superhrdinů. Studio Marvel, které za filmem stojí, na to šlo od lesa - přidalo do filmu několik scén a 28. června ho pošle do kin znovu s cílem Avatara zcela pokořit. Jestli se to Avengers povede, to ukáže až čas. Finanční rozdíl mezi oběma snímky je v celkovým vydělaným částekám opravdu minimální.