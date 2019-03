Češi bez maturity si berou do postele mobil častěji než ostatní

Vtipná videa na internetu sledují mnohem častěji lidé bez maturity, vysokoškoláci dávají přednost návodům a tutoriálům, ukázal průzkum. Co Češi na internetu hledají? A jak to souvisí s jejich vzděláním?

Lidé bez maturity také tráví více času v posteli s mobilním telefonem a sociálními sítěmi. Výzkum také ukázal, že vzdělanější Češi mají velmi v oblibě on-line verze deníků. Další fakta, jaké je soužití Čechů s mediálním světem, sdělila webu lidovky.cz Michaela Raková z Boomerang Communication.



Lidovky.cz: Dokážete Jaká média se sledují?

S rostoucím vzděláním zejména roste podíl denně sledujících online verze deníků a jiných novin, které nevycházejí v tištěné verzi, a to z 20 % mezi respondenty bez maturity až na 42 % mezi vysokoškoláky. Téměř dvojnásobný je v porovnání s lidmi bez maturity také podíl vysokoškoláků čtoucích denně knihy (a 20 % lidí bez maturity je nečte vůbec, zatímco mezi vysokoškolsky vzdělanými je to 8 %).

Žánry se liší podle věku Poměrně velké rozdíly v oblíbenosti žánrů se ukázaly podle věku. Mladší respondenti naprosto jednoznačně preferují žánr fantasy (60 %), zatímco mezi respondenty ve věku 65 let a více se jedná spíše o okrajový žánr jejich zájmu. Starší respondenti naopak holdují detektivkám a thrillerům, s věkem také roste zájem o historické romány.

K odborné literatuře inklinují nejvíce respondenti v produktivním věku 25 až 54 let, mladší respondenti se více zajímají o poezii, romantickou literaturu, psychologické romány nebo osobnostní rozvoj. Starší pak rádi pročítají bilancování známých osobností ve formě životopisů.

Naopak se dá říci, že s rostoucím vzděláním klesá podíl sledujících denně internetové televize z 16 % na 8 % mezi vysokoškoláky.Téměř třetina respondentů (31 %) potřebuje sledovat média i kvůli své práci: mezi respondenty bez maturity se jedná o 19 %, mezi vysokoškolsky vzdělanými o více než dvojnásobek (40 %). Naprostá většina (90 %) těch, kteří kvůli své práci média sledovat musí, však sleduje informace ze svého oboru také mimo pracovní dobu.



Lidovky.cz: A jak jsou na tom knihy?

Zřetelný je přístup ke čtení podle vzdělání, protože klasické knihy čte 89 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů a 77 % těch bez maturity, u e-knih se jedná o 53 % vs. 41 %. Vysokoškoláci pak spíše čtou jak v pracovní, tak nepracovní dny.

Nejčastější službou mimo klasické vysílání je kabelová televize (38 %) a iVysílání (26 %), které také dělá největší rozdíly mezi jednotlivými demografickými skupinami. Sleduje jej o něco více mužů (31 %) než žen (21 %) a více než třetina vysokoškolsky vzdělaných respondentů (34 %), zatímco mezi těmi bez maturity to uvedlo 18 %.



Lidovky.cz: Jak jsou na tom lidé se čtením zpráv? Kdo preferuje tisk a kdo internet?

Větší rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů se týkají zejména návyků, kdy lidé čtou on-line média: s vyšším vzděláním roste podíl čtoucích online články během pracovní doby i v obědové pauze. K četbě bulvárních novin se přiznala většina čtenářů novin (72 %), pouze 6 % však uvedlo, že je čte pravidelně. Jejich podíl je pak nejvyšší mezi čtenáři bez maturity (12 %) a s rostoucím vzděláním klesá (3 % mezi vysokoškolsky vzdělanými). Naopak s rostoucím vzděláním roste podíl čtoucích noviny zabývající se ekonomikou: z 59 % na 79 %. Že číst noviny je tradice, zvyk, uváděli častěji muži než ženy (52 % vs. 42 %), vysokoškolsky vzdělaní (50 %) spíše než lidé bez maturity (41 %), ale zejména podíl těchto respondentů rostl s jejich věkem: od 32 % v nejmladší věkové kategorii po 61 % pro dotázané ve věku 65 let a více.

Lidovky.cz: Facebook, Instagram nebo Twitter jsou sociální sítě, které zná většina uživatelů insternetu. Jak je to ale s LinkedInem?

Znalost LinkedInu pak výrazně souvisí se vzděláním: bez maturity jej zná 31 % respondentů, mezi absolventy vysokých škol je to 66 %. „Do postele“ si více berou sociální sítě lidé bez maturity: před spaním je to 56 % (mezi vysokoškoláky 41 %) a po probuzení 41 % (mezi vysokoškoláky 29 %). Skoro polovina (44 %) z těch, kteří YouTube používají, jsou také přihlášení k odběru nějakého jeho obsahu. Jejich největší podíl je mezi respondenty bez maturity (53 %) a pak klesá ke 37 % mezi vysokoškolsky vzdělanými respondenty.