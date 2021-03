Chvíli jsem nevěděl, jestli je lockdown města sci-fi, nebo zda si dělají srandu, vzpomíná starosta Litovle

Litovel Z loňské první vlny pandemie snad nejvíc utkvěla v paměti uzavřená města na Olomoucku, mezi nimi i Litovel. Od výskytu prvních případů onemocnění covidem – v Litovli jich tehdy bylo 25 – uplynul rok.

Bůh jako by loni seslal na Litovel všechny zkázy světa. Bylo 16. března 2020. Kohout ještě nekokrhal, na to bylo brzo. Zato Viktor Kohout, starosta města na Olomoucku, měl napilno. Od předchozího večera čekal na pokyn krizového štábu u telefonu, aniž by tušil, co se bude dít. Ve tři ráno konečně zazvonil.



„Chvíli jsem si říkal, jestli je to sci-fi, nebo jestli si dělají srandu, nebo zda je to vážně,“ vypráví téměř po roce Kohout. Telefonát byl z krizového štábu Olomouckého kraje a zpráva, kterou starosta obdržel, byla o úplném uzavření města. S okamžitou platností. Z dnešního pohledu to zní neuvěřitelně, ale tehdy bylo v Litovli 25 (!) potvrzených případů nového typu koronaviru. Až během následujících hodin se potvrdily další, na Litovelsku i Uničovsku jich tak bylo dohromady kolem 40.