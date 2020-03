Hlavní nápor na náš špitál nastane nejspíš za dva a více týdnů, předpokládá kardiolog Veselka

Praha Přední český kardiolog Josef Veselka o mikropovídkách, které od příštího týdne bude psát pro magazín Pátek LN, o pooperační euforii a o tom, čeho se doktoři nejvíc bojí.

Od dubna bude v magazínu Pátek LN vycházet seriál Špitál, v němž špičkový intervenční kardiolog Josef Veselka vypráví o tom, jak to chodí v pomyslné české nemocnici, co se odehrává při práci na sále, ale třeba i v životě zdravotních sester nebo sanitářů. Kardiologickou kliniku v motolské nemocnici v Praze vede už šestnáct let a společně se svým týmem vyměňuje pacientům nefunkční srdeční chlopně, rozšiřuje neprůchodné tepny či zachraňuje akutní pacienty, o jejichž bytí a nebytí rozhodují vteřiny.

Akční povaha jeho oboru mu vyhovuje, výkony intervenčních kardiologů jsou zpravidla rychlé a efektivní a pacientům přinášejí okamžitou úlevu, což je – jak profesor Veselka přiznává – docela prima pocit.

LN: Jak do vaší denní praxe zasáhla pandemie onemocnění Covid-19?

Zásadně. Na první pohled to poznáte, všichni v nemocnici teď chodí v rouškách. Ale důležité je, že jsme odvolali plánované ambulantní kontroly a také většinu plánovaných výkonů na sále. Nadále samozřejmě operujeme všechny, jejichž stav je závažný a riziko případného odkladu by převážilo riziko infekce, kterou se mohou nakazit spíš v nemocnici než doma.

LN: Zažil jste v životě něco podobného, jako je tenhle epidemický frmol?

Dnes, 24. března, u nás na kardiologii žádný frmol není. Koho jsme mohli, toho jsme propustili domů, aby se v nemocnici nenakazil. Hlavní nápor na náš špitál nastane nejspíš za dva a více týdnů.