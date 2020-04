Koronaviru podlehl slavný americký jazzový trumpetista Wallace Roney

Rooney zemřel v úterý 31. března ve věku 59 let. Žák slavného Milese Davise během života spolupracoval například s Chickem Coreou, Ravim Coltranem, Mulgrewem Millerem, Dizzyem Gillespiem a Artem Blakeym.

„Vývoj jazzu se podobal vývoji náboženství. Od Mojžíše přes Ježíše a Mohammeda k Bahá’u’lláhovi (zakladatel všechny předchozí věrouky smiřujícího bahaismu), podobně jako v jazzu od Louise Armstronga k Royovi Eldridgeovi, Dizzymu a Milesovi,“ prohlásil kdysi Wallace Roney, ztělesněná spojnice mezi klasickým a moderním jazzem.



Roney se narodil v roce 1960 v americké Filadelfii. Dostalo se mu hudebního vzdělání jako opravdu málokomu - studoval na prestižních školách Howard University, Berklee College of Music i Duke Ellington School of the Arts. Jeho největším učitelem byl ale určitě Miles Davis.

Byl velmi plodným hudebníkem. Za svůj život vydal více než dvacet sólových desek a celou řadu dalších nahrávek pořídil spolu s dalšími hudebníky.

Wallace Roney navštívil i Prahu. V roce 2016 hrál na Agharta Prague Jazz Festivalu.