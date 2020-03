Koronavirus ještě může překvapit, říká přední světový biolog a lékař českého původu Karel Raška

Praha Koronavirus SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc označovanou Covid-19, nelze nijak podceňovat, říká český vědec Karel Raška, který se podílel na výzkumu viru HIV a dnes má na starosti opatření proti nákazám v nemocnici v americkém státě New Jersey. Virus má podle něj stále řadu neznámých i kvůli tomu, že Čína v těchto případech informace tají. Nákazu prý lze zastavit, ale úřady se nesmějí bát důrazných a ne vždy populárních opatření.

LN: Události kolem koronaviru sledujete z relativního poklidu Spojených států, kde se zatím výrazněji nerozšířil. Jak podle vás lidstvo reaguje, víc panikaří nebo se bojí?

Objevil se nový virus, který pochází z Číny, což není nic zvláštního, protože odtud vychází prakticky každá nová nákaza. Lidé tu žijí v bezprostředním kontaktu se zvířaty a stává se, že virus přeskočí na člověka a pak někdy putuje dál. Tak tomu bylo i v minulosti, jenže tehdy člověk zemřel někde na hedvábné stezce, dnes je ten samý den na druhém konci světa a virus doveze dál. Můj otec tomu říkal tryskáčové mory. (Přední český lékař Karel Raška starší zakládal epidemiologickou službu v poválečném Československu a jako expert WHO se podílel i na likvidaci pravých neštovic ve světě – pozn. red.)

Tento virus je třetím typem podobného viru, který v posledních dvaceti letech už způsobil poplach s nákazami SARS a MERS, teď je to Covid-19. Zarážející je, jak rychle se šíří. Inkubační doba sice není úplně jasná, lidé ale začínají být infekční velice brzy, ještě dřív, než u nich vypuknou sebemenší příznaky. A po vyléčení mají stále nějakou dobu virus v nosohltanu a zůstávají infekční. Znepokojující také je, jak se objevilo další ohnisko nákazy s dvěma stovkami lidí v Itálii, aniž by tu byl nějaký vztah k Číně. Poslal někdo zásilku, nebo to byl terorismus, jak se někdy říká? Zní to divně, ale možné je všechno. A tak si vzhledem ke všemu, co se aktuálně děje, nemyslím, že by někdo dělal zbytečnou paniku.