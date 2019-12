Kůže je skvělá. Dlouho vydrží rychle se v přírodě rozkládá, říká majitelka obchodu s udržitelnou módou

Praha Když Eva Urbanová opouštěla své původní zaměstnání advokátky, pustila se do vlastního podnikání. V roce 2011 otevřela obchod s udržitelnou módou. „Ideální minimum a dobrý začátek je třicet nošení. I po nich by měl kvalitní produkt vypadat skoro jako nový. Důležité je volit si střihem i materiálem produkty, které tuto zátěž v pohodě zvládnou, abychom je – v případě, že nám z nějakého důvodu přestanou vyhovovat – mohli v dobrém stavu zase prodat,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Když jste začínala a opouštěla kariéru právničky, říkala jste, že jste chtěla v obchodě i prodávat. Dostanete se ještě dnes za kasu?

Určitě ano, zejména v obdobích, kdy potřebujeme zaběhnout nový obchod, nebo náhle vypadne někdo z prodejního týmu. Myslím si, že je dobře, když zákazník ví, kdo za konceptem obchodu stojí. Školím také často náš prodejní tým přímo ve směnách, či přemýšlím, jak nejlépe vystavit zboží, takže si obchod užiju. Samozřejmě však mnohem méně než na začátku.

Lidovky.cz: Jak vybíráte oblečení, ale i jiný sortiment, který prodáváte?

V NILE máme skvělého profesionálního nákupčího, který pro nás vybírá produkty, ať již na veletrzích či aktivním hledáním jinými cestami. Oblečení se převážně nakupuje na veletrzích, případně přímo v showroomu značky, se kterou spolupracujeme. Ráda do výběru promluvím a ráda sama nové produkty hledám, zejména mezi dekoracemi či vybavením domácnosti, čím dál více mne baví i produkty z oblasti životního stylu, jako jsou třeba knihy. Příští rok bych se chtěla více zorientovat v biokosmetice a potravinách.

Lidovky.cz: Udržitelná móda je zpravidla dražší, než „fast fashion”. Jak si sestavit etický šatník a nezbankrotovat přitom?

Určitě je k tomu trochu potřeba změna přístupu k sestavování šatníku. Oblečení není a nemělo by být spotřebním zbožím na několik nošení. Aby však dlouhodobou zátěž nošení a praní vydrželo a aby nás nepřestalo bavit, musí být kvalitní (materiálem a střihem) a na takové estetické úrovni, aby nám rychle nezestárlo. Bývá pravidlem, že kvalitní a vysněné modely vydrží nositeli v šatníku mnohem déle a v přepočtu na cenu za jedno nošení (koncept CPW neboli „cost per wear“) jsou pak levnější než řetězcové oděvy.

Zmínila bych dvě rčení, která zde bezezbytku platí: „Méně je více“ a „Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci“. U zákazníků s omezeným rozpočtem je pak skvělým začátkem nákup kvalitních oděvů z druhé ruky (vyrobených převážně před érou fast fashion) v kombinaci s občasnou investicí do dobře vybraného kvalitního oděvu. Jakmile si zákazník na kvalitu zvykne, z mé zkušenosti se do řetězců již nevrací. Je to podobné jako s kvalitním jídlem. To také na odpočívadle u dálnice nekoupíte.

Lidovky.cz: Co je podle vás lepší varianta – veganské, nebo kožené boty?

Pro mne osobně kožené boty. Kůže má mnoho skvělých vlastností, dlouho vydrží a, když na to přijde, rychle se v přírodě rozkládá. Veganské varianty bot jsou často vyrobeny z umělých materiálů, což přináší celou řadu problémů. Ale respektuji i chápu zákazníky, kteří preferují imitace kůže, a v této době je možné zakoupit i vysoce kvalitní veganskou obuv. Mnoho bot uspokojí oba typy zákazníků, jako například tenisky z recyklovaných PET lahví či bavlněného plátna. V trendu jsou i boty z přírodních materiálů, jako je třeba raffia.

Lidovky.cz: Jaký je v současné době váš oblíbený etický materiál?

Osobně mám ráda eticky získávanou vlnu, myslím tím vlnu získávanou z biochovů či od volně žijících zvířat (například lam) a šetrným způsobem stříhanou či vyčesávanou.

Lidovky.cz: A jaký materiál má podle vás nejlepší vlastnosti?

Asi nelze jednoznačně říci, který materiál má vlastnosti nejlepší, ale asi bych opět zmínila vlnu, neboť má samočistící schopnost, velmi málo se pere a velmi dlouho vydrží. Skvělý materiál je například i len, konopí a hedvábí.

Lidovky.cz: S udržitelností jde ruku v ruce lokální móda. Máte v butiku také české nebo slovenské značky?

Nejsem si jistá, zda tyto dvě věci opravdu jdou ruku v ruce, neboť až tolik lokálních výrobců pracujících systematicky a pouze s ekologickými materiály zatím nepotkáváme. Samotný fakt, že oděv byl ušit v Česku, z něj nedělá ekologický či etický produkt. Musí tam přistoupit kritéria ve vztahu k získávání materiálů, jejich pěstování, výrobě, barvení, přepravě atd. až po použité komponenty, jako jsou knoflíky, zipy a balení produktu.



Móda (i ta lokální) je vždy spíše globální s ohledem na všechny výrobní fáze, kterými produkt prochází. Samozřejmě lokální ekologické/etické značky existují, zatím ale často nedrží krok s běžným nákupním cyklem, kdy obchody našeho typu nakupují na sezónu s více než půlročním předstihem (v lednu 2020 budeme vybírat produkty pro podzim/zimu 2020). V nabídce aktuálně máme slovenské boty Novesta, ale jinak se české a slovenské značky v našem portfoliu objevují spíš na poli kosmetiky a doplňkového zboží (vonné svíčky, obaly na potraviny, ponožky atp.). Rádi bychom to do budoucna změnili, ideálně hned jakmile se rozšíří nabídka. Prozatím spíše jednáme o menších spolupracích.

Lidovky.cz: Kolik máte doma oblečení?

Svůj šatník střídám ve dvou setech: jaro/léto a podzim/zima. V každém z nich mám cca 30 kusů oblečení, část z toho nosím celoročně. Celkem bych řekla, že kolem 50 modelů ve skříni najdu. Vše je od značek, které prodáváme, či ze second handu.

Lidovky.cz: Když byly vaše děti malé, používala jste klasické pleny, nebo jednorázové?

Používala jsem ekologické jednorázové pleny, a to i vzhledem k tomu, že na rozdíl od jiných evropských zemí u nás zatím nevznikl profesionální prací plenko-servis, který by maminkám v častém praní klasických plen ulevil. S ohledem na to, že jsem z rozběhlého podnikání nemohla plně odejít, volila jsem pro sebe v ten moment snazší řešení.

Lidovky.cz: Zvládáte žít udržitelně v každodenním životě?

Upřímně se snažíme, ale samozřejmě je to cesta. Čím jsou děti starší, tím je to i trochu snazší, zbývá nám více energie nastavit si procesy domácnosti tak, abychom jako celek byli šetrnější. Hodně promýšlíme cestování, jíme opravdové jídlo, držíme se sezónních ingrediencí a snažíme se minimalizovat plasty. Ale je spousta toho, co bychom rádi a plánujeme dělat lépe. V příštím roce například eliminovat cesty po Praze autem.

Lidovky.cz: Kolikrát si člověk oblékne jednu věc? Světový průměr je pět nebo šest nošení. Kolikrát by to mělo být ideálně?

Ideální minimum a dobrý začátek je třicet nošení. I po nich by měl kvalitní produkt vypadat skoro jako nový. Důležité je volit si střihem i materiálem produkty, které tuto zátěž v pohodě zvládnou, abychom je – v případě, že nám z nějakého důvodu přestanou vyhovovat – mohli v dobrém stavu zase prodat. Proto doporučuji si u dražších modelů ponechávat visačky. Obsahují cenné instrukce pro péči o oděvy, o značce samotné a zvyšují i cenu produktu na druhotném trhu. Doporučuji o nákupech oblečení přemýšlet také v kontextu investice, zvlášť u dražších modelů.

Lidovky.cz: Co si myslíte, že je v současné době největším problémem společnosti?

Konkrétně bych zmínila přílišnou spotřebu masa, přemíru nepromyšleného cestování letadlem a konzumní přístup k životu. V obecnější rovině asi to, že se často (mnozí bez ustání) honíme za něčím, o čem si myslíme, že nás učiní šťastným, bohatším, lepším či krásnějším. A i když to dohoníme, nic se nezmění. Nedokážeme často akceptovat život ve své přítomnosti a hloubce. Myslíme si, že by mohlo být a bude líp. A hlavně, že si to nějak můžeme „koupit“. Útěchu hledáme často ve spotřebě, která je návyková. Ale ta přemíra věcí nás nakonec jen znova zatíží a zklame. Jsem ráda, když svým podnikáním mohu inspirovat naše zákazníky k tomu, aby si do života pouštěli jen to, co je skutečně obohatí.