Lidé se málo hýbou. Je to problém, který se jednoho dne projeví, říká cvičitelka

Jógu cvičí každý den, vede hodiny v pražském studiu, jezdí na koni a co nejvíce chodí pěšky. Několikrát do roka také organizuje speciální akce, během kterých se jóga cvičí na neobvyklých místech a výtěžek posílá na charitu. Nejvíce by si přála, aby se lidé více hýbali. „Jediná práce současného člověka, když to přeženu, je držet mobil, kafe, sedět a koukat do počítače. To je katastrofální a plynou z toho pro pohybový aparát problémy. Nikdo z nás neleze po stromech, málokdy chodíme po čtyřech, používáme tělo vlastně jednostranně a málo ho využíváme. Lidé málo chodí, všude jezdí autem, chtějí zaparkovat, co nejblíž, i když jsou cvičit,“ říká lektorka jógy Klára Pokorná v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Pro koho je jóga a kdo by se jí měl vyhnout?

Myslím, že kouzlo jógy je především v tom, že je pro každého. I já to lidem, kteří přijdou cvičit, říkám. Nemusíme bát všichni super flexibilní a hypermobilní, jógu mohou cvičit i lidé se zkrácenýma šlachama, ty by ji měly cvičit především. A problém je i v tom, že nejčastěji si právě ublíží ti super flexibilní, protože ti potřebují vybudovat kolem kloubů oporu, aby jim vše fungovalo správně, takže bych jim doporučila něco silovějšího, dynamičtějšího, aby se naposilovali. Samozřejmě, pokud je člověk po úrazu či má nějaká omezení, nemusí být pro něj jga vhodná, v zásadě se ale přikláním k tomu, že je skutečně pro každého. Jóga je jedno z nejjemnějších cvičení a není u ní důležitý výsledek.

Lidovky.cz: Mám ale pocit, že to tak docela není pravda, na sociálních sítích stojí na rukou kdekdo..

Ale tak to není, na józe je nejkrásnější, že je o pocitu, ne o tom, kdo se déle udrží na rukou v takzvané královské pozici.

Lidovky.cz: Když k vám někdo přijde poprvé, poznáte na něm, co potřebuje posílit, ptáte se ho, co ho bolí..

Čím více lidí jste viděli cvičit, tím více se naučíte. Jinak máme samozřejmě oko už vytrénované – vidíme, jak se lidé hýbou, jak stojí. Stačí mi vidět někoho v jedné pozici a je mi jasné, kde by potřeboval co posílit a kde je problém, ale to dokážete jen cvikem a neustálým se učením. A vždycky platí, ať už přijdete cvičit kamkoli, že by se vás měl lektor zeptat zda li jste tam poprvé, jestli nemáte nějaká zranění nebo kontraindikace. Pokud jdete na veřejnou lekci, která je jak pro začátečníky i pokročilé, tak to také není moc dobře. Pokud možno si nestoupejte dozadu, dělá to většina začátečníků, jenže lektoři potřebují na začátečníky vidět a sledovat je, aby si neublížili. Lektor vám pomůže, abyste se posunuli dál, prohloubí vaši praxi, ukáže vám, co se jak dělá správně a to je nejdůležitější.

Lidovky.cz: Mám ale pocit, že se všichni snaží o dokonalé držení pozic a o prožitek jim až zas tak nejde..

Jóga není pozice, další pozice a další pozice. Tak by to asi lidé opravdu brát neměli. Každý z nás má jiné tělo, jinak dlouhé nohy, jinak flexibilní klouby, nejde o tom, aby každý úklon byl dokonalý, bude takový jací jste vy. U každého vypadá stejná pozice jinak. Jde o tom, jak se člověk v té pozici cítí. Nerada dělím lidi na začátečníky a pokročilé, protože si myslím, že pokročilí mají jen větší ego.

Lidovky.cz: Jaké jsou nejčastější problémy s pohybovým aparátem, které vídáte?

Často to jsou neosvalené klouby a pak to, že neděláme nic. Jediná práce současného člověka, když to přeženu, je držet mobil, kafe, sedět a koukat do počítače. To je katastrofální a plynou z toho pro pohybový aparát problémy. Nikdo z nás neleze po stromech, málokdy chodíme po čtyřech, používáme tělo vlastně jednostranně a málo ho využíváme. Lidé málo chodí, všude jezdí autem, chtějí zaparkovat, co nejblíž, i když jsou cvičit.

Lidovky.cz: Jak se taková jednostranná zátěž na těle projeví?

Lidé mi tvrdí, že tak moc nesedí. Ale asi takhle? Co děláte v kině, autě, restauraci? Co děláte v sauně, doma nebo v MHD? A to se bavím o lidech, kteří nemají sedavé zaměstnání. Lidé prostě sedí příliš. A je na nich vidět, mění se jim fasciální síť. Ta je hned pod kůží v celém našem těle, ta drží jeho tvar – tak ta se formuje podle toho, jak žijeme. Takže lidé, kteří mají hrb se nenarovnají, je to pro ně těžké, protože fasciální síť už je takto nastavená. Této síti trvá půl roku až dva roky, aby se mohla změnit, remodelovat. Když jsem často předkloněná, musím se zaklánět, když mám schrbená záda, musím se rovnat, prostě je důležité dělat proti pohyby, aby se nám fasciální síť nevymodelovala špatně. I když by človějk chodil na jógu každý den, nestačí to, je to skvělé, ale je důležité myslet na to celý den. Protahovat se, měnit návyky a pohyby. Většinu času trávíme v předklonu, kolik uděláme záklonů? Žádný.

Lidovky.cz: Můžu fasciální síť modelovat v jakémkoli věku?



Ano, jde to. Samozřejmě, čím více je vám let, tím hůře to půjde, fasciální síť je částečně tvořená z vody, takže s věkem to jde hůře, ale jde to. A také platí, že čím déle něco dělám , tím déle to budu napravovat.

Lidovky.cz: Je něco, co by lidé mohli dělat, aby svůj pohybový aparát vylepšili?

Určitě. Je skvělé dýchat, naučit se dýchat zhluboka. Ono se to lehce říká, ale zhluboka se nadechnout, zadržet dech a vydechnout, tak jednoduché není. To je skvělé cvičení a pomáhá při stresu, který naše tělo intenzivně stahuje do sebe. Pokud je vám to trapné mezi lidmi, běžte na záchod a dýchejte tam.

Lidovky.cz: Zastavím se u dýchání a pocitu studu. Co vypovídá o společnosti podle vás to, že se lidé stydí zhluboka se nadechnout před kolegy v práci například?

Uvědomuju si, že se pochybuju mezi trochu jinou sortou lidí, bavíme se o tom, že ráno meditujeme, takže dýchání by nám stud nezpůsobilo. Ale chápu vaši otázku. Je důležité si uvědomit, že je to jen v hlavě. Trapnější je, že chodíme ohnutí, bolí nás záda a nic s tím neděláme přece. Ale i na to existuje návod, běžte někam, kde můžete být se svými nádechy chvíli sami. Lidi se zaobírají tím, co si o nich myslí okolí až moc, mnohem více by je mělo zajímat, jak se cítí.

Lidovky.cz: Co by měl všechno vědět učitel jógy znát a umět, aby mohl před lidi předstoupit a něco je naučit, pomoci jim?

Na kurzech se naučíte nějaké základy anatomie, ale to je málo. Představte si modelovou situaci, jsem učitel aerobiku, ale rozhodnu se cvičit jógu, udělám si rekvalifikační kurz a začnu učit. Ale aby z vás byl dobrý čitel, není to o jednom kurzu, neustále se musíte učit, pozorovat, dívat se na všechny, kdo před vás položí podložku, musíte mít svou vlastní jógovou praxi, kterou děláte každý den. Kurz je málo. Je to o neustálém cvičení a učení se. Musíte mít flexibilitu a sílu. Ale ani učitel není spása už vůbec ne lékař. Nemůže vám pomoci s vyhřezlou plotýnkou, správný jógový učitel by vás měl poslat k lékaři, až ten může říci, jaké cvičení se pro vás hodí.

Lidovky.cz: Kolik toho lidé vědí o svém těle?

Současná doba je problematická v tom, že máme hlavu oddělenou od těla. Obrazně řečeno. Život je rychlý, chceme dělat deset věcí najednou a chceme je dělat rychle. Zapomínáme na to se věnovat sami sobě. Znám lidi, kteří cvičí jógu pět let a nestojí si dvě a dvě. Že když je něco bolí, vysílá jejich tělo signál, že by bylo fajn něco změnit. Je důležité umět naslouchat svému tělu. Ale v dnešní době je všechno dělané tak, abychom chtěli víc, víc jídla, víc produktů, abychom více nakupovali, abychom více cestovali… Je těžké se zastavit a přemýšlet o tom, proč mě bolí pravé rameno. Lidé by se měli „vypnout“ a vnímat se, alespoň chvíli každý den.

Klára Pokorná Ráda se inspiruje u zahraničních lektorů a sama pak inspiruje na svých lekcích. Je krásná, milá a lekce s ní jsou mega zábavné. Klidně během hodiny pustí rap nebo hip hop a proplete vám nohy a ruce tak, že v tu chvíli nebudete moct myslet na nic jiného, takže se neskutečně odreagujete.

Lidovky.cz: Napomáhají tomu podle vás sociální sítě?

Určitě ano. Koukáme se na Instagram a prožíváme s lidmi, které sledujeme, to, co dělají oni. Necháme se táhnout daleko od naší přítomnosti někam daleko. Je to svého druhu útěk. Od našeho života. Odvádí to pozornost. Jóga tohle může odbourat, snaží se o život v přítomnosti. Okamžik, který právě prožíváte by měl být ten nejhlubší. Ale lehké to není. Pořád se ženeme, dopředu, víc nakupuje, honíme se za zážitky, máme příliš mnoho informací a nevíme, jak s nimi naložit. Ale honíme pouhopouhé NIC. Nesoustředíme se ani na jednu věc pořádně. A to je velká chyba. Lidé něčeho dosáhnou, ale ani si to neužijí a už se hodní za něčím jiným. Mnoho lidí, se podle mě, bojí zastavit. Bojí se nadechnout. Mají strach, že jim něco uteče. Jenom si sednout a koukat do zdi je mnohem lepší než koukat na televizi, psát u toho něco na počítači a odepisovat kamarádce.

Lidovky.cz: Může si člověk při józe ublížit?

Nejvíce si ublíží právě ti, kteří si najdou pozice a Instagramu a chtějí si jí udělat taky, nerozcvičení a nepřipravení na to. Teď je velmi trendy stát na hlavě nebo na rukou, takže stojka. Vykloubí si u toho rameno jedna dvě. Sociální sítě jsou stejně dobré jako špatné. Ono obecně, jóga je dneska velmi populární, a je mi jedno kdo a proč ji dělá, jestli chce jen dělat to, co dělají všichni a nevybočovat nebo něco podobného. Je prostě dobře, že se hýbe, je úplně jedno z jakého důvodu. Druhá stránka je, že se lidé snaží dosáhnout něčeho, co je pro ně v danou chvíli nereálné, jejich tělo na to není připravené.

Lidovky.cz: Existuje mnoho stylů jógy, který byste doporučila začátečníkům?

Pomalou jógu, vyloženě pro začátečníky, je to nejlepší, ale každému samozřejmě vyhovuje něco jiného, někdo bude chtít chodit hned od začátku na dynamické hodiny. Pro mě je důležité, aby každý dělal to, co ho baví, je jedno, co je to za styl. Původní jóga byla jen meditace, žádný pozdrav slunci, pak přibrala prvky od švédských gymnastů, je mnohovrstevnatá a každý si v ní najde, co ho baví.