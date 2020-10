Nenaplněný sen letce Kubánka. Místo boje proti nacistům jej umořili Sověti v gulagu

Myslel si, že bude bojovat proti hákovému kříži. Odvaha mu nechyběla. Nejprve utekl z protektorátu, podruhé pak ze sovětského zajetí. Touha československého letce Karla Kubánka však nebyla naplněna.

Československá vojenská jednotka pod velením pplk. Ludvíka Svobody se v chaosu polské porážky v září 1939 ocitla ve velmi svízelné situaci. Jen asi 150 vojákům se podařilo dostat do neutrálního Rumunska, odkud jim bylo po několika týdnech umožněno pokračovat v cestě do Francie.

Na devět stovek čs. vojáků se ocitlo na území okupovaném v důsledku paktu Molotov-Ribbentrop jednotkami Rudé armády, a dostalo se tak do sovětského zajetí. (velký rozhovor s Jiřím Plachým o Svobodově jednotce v Polsku čtěte ZDE)

Poslední předválečný snímek Karla Kubánka (označený hvězdičkou) ve skupině čs. letců.

Během popisovaných událostí zůstalo nezvěstných několik desítek vojáků. Jejich osudy jsou dodnes většinou neznámé. Jen u malé skupiny těchto československých vlastenců, kteří odešli z domova dobrovolně za hranice bojovat proti nacistickému Německu, máme informace o tom, že se stali obětmi stalinských represí a jejich život vyhasl v sovětských pracovních lágrech. Jedním z nich byl i Karel Kubánek.

Narodil se 29. října 1916 v podkrkonošské Jilemnici v rodině obchodníka. Po vychození obecné školy a měšťanky vystudoval obchodní akademii v Jablonci nad Nisou, na níž maturoval. V říjnu 1937 nastoupil prezenční vojenskou službu u Leteckého pluku 3 „Generála-letce M. R. Štefánika“ na Slovensku. Absolvoval záložní důstojnickou školu a výcvik leteckého pozorovatele. Na jaře 1939 byl propuštěn do civilu. Vrátil se do svého rodného města a okamžitě se zapojil do formujícího se odbojového hnutí. V noci z 5. na 6. srpna 1939 se mu podařilo dostat do Polska. O několik dní později byl v Malých Bronovicích u Krakova prezentován v řadách „Československé vojenské skupiny zahraniční“.



V letních měsících se pozice čs. vojáků v Polsku měnila. Z původně obtížných běženců se stávali vítanými spojenci v nadcházející válce. Poláci měli zájem především o letce a další specialisty. V řadách polského letectva se jich nakonec ocitla téměř stovka, což nebylo rozhodně číslo nijak malé. Ve skupině převzaté na konci srpna 1939 byl i Karel Kubánek. Jako ostatní čs. letci sloužil na letecké základně v Dęblinu, asi 100 kilometrů jihozápadně od Varšavy. Jak již bylo výše zmíněno, po napadení Polska Sovětským svazem se ocitl v sovětském zajetí.

Počátkem října 1939 se mu podařilo uprchnout. Snažil se dostat do Francie, aby mohl dále bojovat za svobodu Československa. Nedaleko sovětských hranic byl však dopaden NKVD a ve vykonstruovaném procesu odsouzen v Charkově na tři roky nucených prací.

Vystřídal několik lágrů, až jej na jaře 1940 převezli do Pečorlagu v autonomní republice Komi ležící na severovýchodní hranici evropského Ruska. Zde také někdy na přelomu let 1940/1941 podlehl nelidským podmínkám a otrocké vyčerpávající práci. Zprávu o tom podal jeho český spoluvězeň, kterému se podařilo přežít.