Zemřel Karel Gott. Legendárnímu zpěvákovi bylo 80 let

Výběr Gottových citací a výroků o něm "Štěstí, že se Karel Gott narodil tam, kde se narodil. Žít tady a umět dokonale anglicky, bylo by nás hodně bez práce." (britský zpěvák Cliff Richard/z knihy Posel dobrých zpráv) "Karel Gott, ten pro naši zemi znamená totéž, co Karlův most." (tehdejší ministr kultury Pavel Dostál při obhajobě Gottovy účasti na Expo 2000/z knihy Posel dobrých zpráv“ "Štěstí v pozemském životě spočívá pro mě v čekání na věčný život v Boží kráse, a tím na vstup do absolutna a transcendentálna. Ale pro případ, kdyby to s tou věčností náhodou neklaplo, tak žiju pro jistotu na plné pecky každý den." (Gott v knize Jak to vidí Gott/1992) "Karel udělal pro naši zábavnou hudbu opravdu mnoho a nebýt jeho, jistě by ještě spousta lidí na celém světě nevěděla, kde leží a kam patří stověžatá Praha..." (zpěvák Jiří Korn)