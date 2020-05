Zemřel vynálezce plicních ventilátorů George Weisz, jeden z nejznámějších tatínků na světě

Ve věku 90 let zemřel v Londýně podnikatel a vynálezce George Weisz, o němž se často říkávalo, že patří mezi nejznámější tatínky na světě, jelikož jeho dcera je hollywoodská herečka Rachel Weiszová.

„Strejda Gyuri odešel,“ píší ve svých vzpomínkách maďarští novináři. George (György) Weisz se totiž narodil v Budapešti. Jeho otec Yair spatřil světlo boží v Bratislavě v roce 1897 a zemřel ve věku 94 let v Londýně. Přestože pocházel z rodiny rabínů, zvolil si civilní povolání bankéře a v roce 1939 po schválení prvních protižidovských zákonů se rozhodl, že s celou rodinou opustí zemi a odjedou do Velké Británie.

Mladému Györgyovi nebylo ani deset, když spolu se svými dvěma sestrami začal studovat v anglické škole a poté díky stipendiím všichni dokončili vysokou školu. Už v dětství měl pozoruhodné technické dovednosti. V šesti letech rozebral hodinky svého dědečka, což je v tomto věku běžné, avšak na rozdíl od drtivé většiny kluků je malý Weisz dal opět dohromady.

Po válce, kterou rodina přežila beze ztrát, získal diplom strojního inženýra a bylo mu málo přes dvacet, když založil svoji první továrnu. Díky lékařským přístrojům a hlavně plicním ventilátorům, které ve věku 42 let tento self-made-man vymyslel a pak od roku 1972 vyráběl, získal světový věhlas. Jeho produkty pomáhají nemocným a zachraňují životy mnoha lidem.

Spolupracovníci a podřízení si ho vážili nejen kvůli obrovskému pracovnímu nasazení a kreativním nápadům, ale i proto, že se k nim choval nezvykle lidsky. V kariéře ho nebrzdilo ani to, že anglicky hovořil – jak vzpomíná jeho dcera Rachel – se silným maďarským akcentem. Byl skutečným světoběžníkem, hovořil dalšími osmi jazyky.

Oženil se s rakouskou psychoterapeutkou Edit Ruth Teichovou a v roce 1970 se jim narodila dcera Rachel, která i díky své kráse patří mezi nejslavnější herečky světa, ačkoliv se jejímu otci toto povolání silně nelíbilo. (V roce 2011 se vdala za britského herce Daniela Craiga, oblíbeného představitele agenta 007 Jamese Bonda.) Její mladší sestra Minnie se také dala na uměleckou dráhu, je známou fotografkou, která používá techniku „camera obscura“.

Manželka ho navždy opustila před čtyřmi lety ve věku 83 let. George Weisz i v pokročilém věku navštěvoval svoji dceru v New Yorku, ale pravidelně jezdil i do Budapešti za starými kamarády.

Rachel Weiszová ve snímku Favoritka.

Do konce života kladl důraz na charitu. Pomáhal Rachel stavět nemocnice v Africe, bylo mu 83, když se rozhodl sponzorovat dokumentární film maďarské režisérky Diany Groóové s názvem Regina. Toto jedinečné dílo vzniklo na základě příběhu Němky Reginy Jonasové, první ženské rabínky na světě, která byla ve svých 42 letech, v roce 1944, zavražděná nacisty v Auschwitzu. Její výpovědi ve filmu namluvila právě Rachel Weiszová.

Existuje pouze jediná fotografie Reginy a dopisy, které před deportací sama uložila v berlínské židovské obci. „Pro mne je tento film důležitý zejména proto, že nevypráví pouze o tragédii holokaustu, ale také o výjimečné ženě se silným posláním, která uskutečnila svoje sny a stala se rabínkou. Do poslední chvíle svého života, když už přicházela smrt, dokázala svým spolutrpitelkám dodávat víru a sílu,“ řekl Weisz.

Zhruba před deseti lety se přestal věnovat byznysu, založil nadaci, která nese jména jeho rodičů. Pomáhá chudým, nemocným i umělcům. „Ten, kdo je v životě úspěšnější, má i větší společenskou odpovědnost,“ říkával svým dcerám. Rachel ctila svého otce natolik, že si nechala příjmení Weisz, ačkoliv ji její agenti přemlouvali, aby si raději zvolila umělecké jméno znějící více anglicky…