Ministrovi zemědělství radí bývalá moderátorka Čejková. Může si vydělat 180 tisíc měsíčně

PRAHA Bývalá moderátorka televizních zpráv Mirka Čejková má radit ministrovi zemědělství Jiřímu Milkovi a podle smlouvy ministra mimo jiné „mediálně podporovat na služebních cestách“. Měsíčně za to má dostat 181 tisíc korun, což je víc, než dostává sám ministr.

Na smlouvu s Čejkovou upozornil deník MF DNES. „Mirka Čejková mi byla doporučena jako odbornice na strategickou komunikaci, která má zkušenosti z byznysu i z politiky,“ hájí se podle listu ministr zemědělství Milek.

Ministerstvo uzavřelo smlouvu s Čejkovou zatím na půl roku, vyplývá z Registru smluv. Za to období by si měla vydělat 540 tisíc korun. Čejková tvrdí, že peníze dostane, až když odpracuje 160 hodin měsíčně. Po dvou týdnech na ministerstvu to tak prý zatím nevypadá, řekla Čejková MF DNES.

„Zajišťuje podkladové materiály, přípravu mých veřejných vystoupení, nastavuje interní komunikaci úřadu, je pověřena koordinovat tiskové oddělení i komunikaci s parlamentem a vládou. Vybraným zaměstnancům poskytuje mediální trénink,“ vyjmenoval ministr povinnosti Čejkové.



Je to nepřijatelné, míní Babiš

Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš takové postupy najímání poradců dlouhodobě kritizuje. „Určitě je to nepřijatelné,“ uvedl Babiš pro MF DNES a dodal, že on na Úřadu vlády žádné poradce spojené s hnutím ANO nemá.

„Přikázal jsem panu Milkovi, aby tu smlouvu okamžitě zrušil. Je to hrozné, všem ministrům jsem nařídil, že mají šetřit. Ale vypadá to, že někteří to nepochopili,“ řekl ve čtvrtek Babiš serveru Novinky.cz. Dodal, že mu prý všichni ministři mají do čtvrtečního večera předložit seznam všech svých poradců a výši jejich odměn.

Čejková není jedinou poradkyní ministra. Ve svém tiskovém oddělení má resort k dispozici šest zaměstnanců včetně mluvčího. Dalším Milkovým poradcem je například Petr Jelínek, který však dostává pouhých 300 korun na hodinu. Vedle toho je však výkonným ředitelem firmy Uniles spadající pod Agrofert (holding, který vybudoval a vlastnil předseda vlády Andrej Babiš, nyní je ve svěřenském fondu - pozn. red.) a předseda nevládní lesnické organizace Asociace lesnických a dřevozpracujících firem. Právě proto si ho ministr podle vlastních slov vybral. „On stejně jako ostatní poradci jsou členy či šéfy nějakých organizací. Využíváme jejich odborný názor a střet zájmu v tom nevidím,“ uvedl ministr.



Ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové radí bývalá mluvčí hnutí ANO Radka Nastoupilová, někdejší stranická manažerka Erika Duchanová a exzastupitel Plzeňského kraje za ANO Miloslav Zeman.



Na ministerstvu práce a sociálních věcí má poradkyně ministryně Jaroslavy Němcové pro státní správu přímo rodinné vazby. Jana Zdráhalová ministryni radí, zatímco dcera Pavla Zdráhalová je ředitelkou kabinetu ministryně.



„Paní Janě Zdráhalové zadává a schvaluje úkoly napřímo paní ministryně, proto angažmá Jany Zdráhalové a Pavly Zdráhalové spolu nijak nesouvisí. Obě spolupracovnice si paní ministryně vybrala na základě předchozí spolupráce na Úřadu vlády a na základě jejich odborné způsobilosti a zkušeností,“ zdůvodnil to mluvčí ministerstva práce Vladimír Řepka. Jana Zdráhalová dostává na hodinu 400 korun, kromě postu poradkyně je nově také místopředsedkyní představenstva v příbramské nemocnici, přičemž tento post získala za Němcové jako tehdejší krajské radní pro zdravotnictví.



Ministr vnitra Lubomír Metnar zaměstnává jako poradce moravskoslezského komunistu Josefa Babku. Ten je šéfem právního odboru Vítkovického holdingu, kde pracoval Metnar až do svého nástupu do politiky jako bezpečnostní ředitel.

„Byl angažován na základě dlouholetých zkušeností v oblasti veřejné správy, kde aktivně působil v řadě legislativních orgánů. Jeho poradenská činnost v oblasti veřejné správy je tak zcela na místě,“ řekla MF DNES mluvčí ministra Alžběta Cimová o Babkovi. Ten dříve působil jako náměstek hejtmana.



Ministři školství, kultury a zahraničí podle oficiálního sdělení žádné poradce nemají.