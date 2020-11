MACHÁČEK: Proč byl Maradona lepší než Ronaldo a správná milost pro Flynna

Fotbaloví fanoušci žijí ve šťastné době, kdy se dvě superhvězdy přetahují, kdo je nejlepším hráčem v historii tohoto sportu. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo žijí před globálním publikem miliard lidí. Na YouTube se můžeme podívat na každý gól, který kdy vsítili. Myslí si to Bobby Ghosh v komentáři pro Bloomberg

Když byl Maradona na vrcholu, většina světa mohla sledovat jeho výkony jen jednou za čtyři roky na mistrovství světa – v letech ’82, ’86, ’90 a ’94. Nyní se objevují videa, která předvádějí slavný gól proti Anglii v roce ’86, ale důkazů, že byl ze všech nejlepší, existuje vlastně málo.

Pro hrdiny předchozích generací, jako byl Puskás, Di Stéfano, Pelé, Cruyff apod., je těch důkazů ještě méně. Nejde tedy na nějakém videorozboru doložit, že Maradona byl technicky úplně nejlepší.

Nejvíc ze všech se ale vzpouzel představě, že fotbal je kolektivní sport. Většinu své kariéry hrál v týmech, které neměly žádné další superhvězdné hráče. Nikdo z týmu Neapole z let ’86–’87 nepronikl do série A fotbalové síně slávy. Jen o maličko lepší to bylo v argentinském národním týmu.

Jedna věc je být úžasný hráč obklopený dalšími úžasnými hráči. Tak to mají dnes Messi a Ronaldo. Maradona ale kouzlil uprostřed průměrného materiálu.

Když v roce ’84 podepsal smlouvu v Neapoli, tým nikdy předtím italskou ligu nevyhrál. S Maradonou o tom začali fanoušci snít. Dnešní hvězdy jsou obklopeny týmy PR poradců, psychiatrů a psychologů. Maradona tuto podporu neměl ani na hřišti, ani v životě mimo hřiště. Přesto opakovaně dokázal zlato získat a fanouškům splnit sen: pro svůj klub i pro svou zemi.

…

Eli Lake – a to není žádný fanoušek Trumpa – píše na Bloombergu, že Trumpova milost pro generála Michaela Flynna je správná.

Dávám to sem proto, že české média samozřejmě přebírají zprávy pouze CNN nebo The New York Times, kde se píše pouze o tom, že soudce odmítl případ ukončit a generál byl před udělením milosti stále obviněn. Mlčí se o tom, že sama FBI navrhla už v létě případ ukončit, Flynna zprostit obvinění a svůj postup označila za mylný.

V červnu letošního roku Trumpova administrativa zveřejnila dosud tajné či klasifikované přepisy Flynnových telefonických rozhovorů s ruským velvyslancem z konce roku 2016. Přepisy jasně ukazují, že Flynn se choval v naprostém souladu s povinnostmi nastupujícího prezidentského poradce pro národní bezpečnost, od nějž se očekává, že kontaktuje zahraniční diplomaty a cizí státníky během prezidentské tranzice.

Konverzace se týkala možnosti kooperace Ameriky s Ruskem v syrské občanské válce a žádosti Flynna, aby Rusko neeskalovalo svou odpověď na vypovězení ruských diplomatů končící administrativou.

Ještě 30. ledna 2017, tedy víc než týden po Trumpově inauguraci, informovala FBI ministerstvo spravedlnosti, že na základě těchto odposlechů a výslechů v téže věci Flynna vůbec nepodezírá, že by byl ruský agent.

FBI ale tyto informace do poloviny letošního roku veřejnosti vůbec neřekla a vůbec je nesdílela s Flynnovými advokáty. Mlčení FBI poškodilo Flynnovu reputaci, a když případ převzal vyšetřovatel Mueller, Flynna to finančně zruinovalo.

Na to, zda je Flynn vinen, či nevinen, nelze nahlížet optikou toho, že Trump nechce akceptovat výsledek voleb, případně prismatem toho, zda Trumpa nenávidíte, či nikoliv. O tom, že FBI na Flynna vše narafičila a zničila mu život, prostě není pochyb.

Zajímavé by bylo vědět, jestli už FBI odposlouchává i všechny telefonáty Bidenova přípravného týmu se zahraničními diplomaty. Pokud je to tedy běžná praxe, je otázkou, k čemu jsou takové neformální seznamovací rozhovory dobré, když se jeden musí bát cokoli naznačit. Představme si třeba, že přicházející Bidenova administrativa už jedná s íránskými diplomaty o návratu k jaderné dohodě nebo s Německem či Ruskem o plynovodu Nord Stream 2. Píše se konverzace na papírek tajným inkoustem?

…

Dokonce i v deníku Financial Times, kde by to člověk opravdu nečekal, přiznávají Trumpovi nějaké zásluhy.

Zpravodajský článek upozorňuje, že operace Warp Speed americké vlády na podporu vývoje a výroby vakcíny přinesla skvělé výsledky. Výkonný ředitel firmy Moderna Stephane Bancel v článku například přiznává, že 2,5 miliardy dolarů od americké vlády zásadně pomohlo, pokryly se tak náklady na testy i nákup cenných surovin. Před pandemií byla Moderna ve ztrátě.

Bancel říká „celá planeta z toho bude profitovat. Právě žádáme o registraci a povolení v Británii na základě amerických dat zaplacených americkou vládou. Brzy budeme žádat v EU a vakcína bude ve Francii, Španělsku a Itálii, a to vše bude zaplaceno americkou vládou.“

Řada takzvaných expertů přitom upozorňovala, že operace Warp Speed a 20 miliard dolarů státních peněz na vakcínu nebude nikdy fungovat, ale celou operaci, plán i finance americké vlády je třeba vnímat jako světlý bod jinak nepříliš vydařené odpovědi americké vlády na pandemii.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.