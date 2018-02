‚Nerealizovatelné‘. Návrh nové budovy Kongresového centra vede přes pozemky, o které roky probíhá soud

PRAHA V září oznámilo hlavní město vítěze mezinárodní architektonické soutěže na rozšíření pražského Kongresového centra. Vyhrála ho španělská kancelář OCA. Podle návrhu by na jihu od takzvaného pakulu vznikla nová podlouhlá budova, díky které by se rozšířily výstavní prostory. Jak nyní zjistily LN, budova by podle návrhu měla stát mimo jiné i na pozemcích, které nepatří Kongresovému centru, o některé se přitom táhne letitý soudní spor o určení vlastnictví. Podle pražské primátorky by se měl návrh „přizpůsobovat“.

Když v září primátorka Adriana Krnáčová (ANO) představovala společně se zástupci Kongresového centra Praha vítěze mezinárodní architektonické soutěže, padl i termín, do kdy by se mohlo začít stavět – do dvou a půl až tří let. Stavba přitom může narazit na majetkoprávních vypořádáních. Nová budova se totiž podle návrhu táhne také přes tři pozemky, které jsou nyní v katastru nemovitostí zapsány ve vlastnictví tří soukromých osob. Navíc se o ně minimálně od roku 2003 vede spor o určení vlastnického práva. Dokud se nevyřeší, nemůže s pozemky nikdo nakládat. Majetkoprávní vypořádání je přitom stěžejní pro to, aby bylo možné získat stavební povolení.



Projekt je navíc situován i přes další pozemky, které nepatří Kongresovému centru. Ve vlastnictví je má hlavní město Praha. I tady by ovšem mohl nastat problém – přes dotčené pozemky by totiž v budoucnu mohla vést trasa metra D. Mimochodem stavba „déčka“ vázne především na jedné věci – na výkupu pozemků. Kvůli tomu, že jejich odprodej nešel tak rychle, dokonce v roce 2016 vedení města uvažovalo, že by zatím razilo tunel bez stanic a cestující by tak vystupovali a nastupovali jen na konečné v Písnici a na přestupním uzlu na Pankráci.

LN se proto obrátily na primátorku Krnáčovou, která je také členkou dozorčí rady Kongresového centra, a zároveň byla v porotě mezinárodní architektonické soutěže. Na dotaz, zda se při výběru vítězného návrhu bral na problematické pozemky ohled, Krnáčová odpověděla: „Samozřejmě jsme na to brali ohled a součástí dopracování soutěžního návrhu španělské architektonické kanceláře OCA je proto i přizpůsobení vítězného návrhu majetkovým poměrům toho území. Platí, že se do tří let začne stavět.“



Podle opozice je ale umístění návrhu a fakt, že zasahuje na jiné pozemky, problém. „Výsledek architektonické soutěže, která stála miliony, je podle mě nerealizovatelný a ukazuje to na určitý diletantismus. Primátorka, která zastupuje město, je v dozorčí a zároveň byla členkou poroty soutěže, by měla vysvětlit, zda prostředky, které město do Kongresového centra vložilo, byly vynakládány účelně,“ míní předseda klubu zastupitelů TOP 09 Václav Novotný.

Pro dostavbu bývalého Paláce Kultury se rozhodlo Kongresové centrum Praha proto, že její kapacita nedostačuje. Nová budova, která má stát mezi 300 až 600 miliony korun, má sloužit pro doprovodné výstavy jednotlivých kongresů. Vítězný návrh má 5 tisíc metrů čtverečních a kromě dostavby řeší urbanisticky i okolí. Měl by se také zlepšit interiér i technologie.