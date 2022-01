V Česku vzbudilo po zásluze pozornost upozornění ředitele ČEZ Daniela Beneše o tom, že tak, jak je to přesně napsáno, to pro nás není z hlediska dostavby stávajících elektráren tak výhodné, jak se při čtení titulku zdá, a máme dost o čem jednat a za co se v Bruselu rychle prát. Plynové elektrárny se musí podle Komise stihnout postavit do roku 2030 a jaderné do roku 2045. To je jedna věc.