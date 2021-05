JOCH: Horší než Trump. Starý dobrý Joe je loutka v rukou radikální levice

WASHINGTON/PRAHA Romane, koho bys volil? zeptala se mě moje manželka, když si myslela, že jí to řeknu. Mýlila se. Neřekl jsem jí to. Můžeme mít intimní vztah, ale takto daleko – ne. Ptala se mě, koho bych volil za prezidenta, kdybych byl americkým občanem? V Česku je to snadné. Kohokoli jiného než toho chlápka, který tam je.

Antitrumpisté a „nevertrumpisté“ mi nadávají, že jsem o něm neřekl dost špatných věcí. A trumpisté mi nadávají, že jsem o něm neřekl dost dobrých věcí...

Byl jsem překvapen (vzdor svým očekáváním), jak dobrá byla politika Trumpovy vlády. Čekal jsem něco mnohem horšího. A vědomě říkám Trumpovy vlády, nikoli Trumpa. Vždy byl velký rozdíl mezi Trumpem a Trumpovou vládou. (Děkuji, deep state, hluboký státe...)



Když se Trump po volbách 2020 choval hanebně, kritizoval jsem ho. A trumpisté mi namítnou: „… ha, ha, ha, máš Bidena! To jsi chtěl?“

Ne, to jsem nechtěl. Tento článek bude věnován malému segmentu populace – českým pravicovým „nevertrumpistům“. Jsou pravicoví a Trumpa považovali za takovou ostudu, že by ho nikdy nemohli volit.



Zbyly jim oči pro pláč

Joe Biden, starý, dobrý dělnický Joe ze Scrantonu v Pensylvánii, nyní žijící ve Wilmingtonu, Delaware, z chudé rodiny, ano, ten starý dobrý katolík, který denně chodí na mši svatou, je to tudíž reprezentant náboženské levice, kandidoval s heslem „návrat k normálu“.

„Normalita“, „normalizace“ byla hesla jeho kampaně. A mnozí lidé tomu věřili (já ani na chvíli). Pak vyhrál. Vyhrál těsně, ale suverénně. Asi tak jako Trump v roce 2016. Ten Bidenův výsledek v roce 2020 je zrcadlovým obrazem Trumpova výsledku v roce 2016. Pár desítek tisíc hlasů ve dvou, třech státech a mohlo to být opačně. V roce 2016 i v roce 2020.

A Trump se po volbách 2020 zachoval tak, jak všechny nejhorší karikatury z americké levice říkaly, že se zachová...

Biden byl zvolen prezidentem a pravicoví „nevertrumpisté“ byli potěšeni. On kandidoval jako centrista. To byl ten apel, kterým pravicové nevertrumpisty získal. Byl prý „normální“. Byl to prý návrat do „normálu“.

Tomu nevertrumpisté věřili. A nyní jim zbylo co? Oči pro pláč? Bidenova vláda je jedna z nejradikálnějších v dějinách USA. Biden chce být nový FDR, nikoli jen LBJ, natož JFK. FDR jako Franklin Delano Roosevelt. Ten s „novým údělem“. Totální překopání vztahu federální vlády a člověka. Ne jako LBJ, Lyndon B. Johnson a jeho „Velká společnost“. On, LBJ, si myslel, že může zvládnout dva státní programy: porazit chudobu doma a porazit komunisty ve Vietnamu. V obou se mýlil, v obou prohrál.

No a JFK. Zemřel mladý, zemřel krásný, jeho manželka byla jednou z nejhezčích dívčin na světě, ale jako politik zase až tak moc neznamenal. Nejspíš by volby 1964 prohrál, ale měl to štěstí, že ho komunistická kulka odnesla na věčnost… A do říše snů a imaginace...

Zlo je ta druhá strana

Biden. Jakých je vlastně jeho prvních sto dnů? Nejhorší krize – zatím – je ta na hranicích. Je to imigrační krize. Ta může způsobit, že dnes opoziční republikáni získají většinu v obou komorách amerického Kongresu v roce 2022. A pak, ano, Biden a jeho vláda utrácejí jako opilí námořníci v přístavu. Ale toto mu nemohu vyčítat, protože takto fiskálně neodpovědné byly všechny americké vlády v tomto století a tisíciletí. Bush, Obama, Trump i Biden. Naše paní ministryně Maláčová se měla u koho učit…

„Nevertrumpisté“, naletěli jste. Starý dobrý Joe není starý dobrý Joe. Je to loutka v rukou radikální levice.

„Romane, koho bys volil, kdybys byl Američanem?“ zeptala se mě manželka, když si myslela, že jí to řeknu. Mýlila se, jak jsem řekl. Neřekl jsem jí to.

Takže, koho bych volil?

V naprosté většině případů bych nevolil. V Kalifornii (demokratický stát) a ani v Texasu (republikánský stát) bych nevolil prezidenta, jen kongresmany, senátory a místní úředníky. Trumpa bych nevolil.

Ale ve státech, kde na každém hlasu záleží? Ve státech jako Arizona, Wisconsin, Michigan, Georgia, Severní Karolína, Florida, Ohio, Pensylvánie? Koho bych tam volil?

Trumpa. Ne proto, že ho miluji, naopak, nesnáším ho. Ale proto, jaké zlo je ta strana druhá.

To byste nevěřili, ale na Slovensku žije člověk, který za tuto odpověď – kterou jsem vám právě dal – pořádá hony na čarodějnice a nejraději by vás upálil. Za to, že volíte stranu jinou než tu „správnou“. Jmenuje se Martin Šimečka.

V letech 2008–09 jsem potkal člověka, který pracoval na vysoké pozici v kanceláři viceprezidenta Dicka Cheneyho. Tehdejší americký prezident, George W. Bush, na něho hodil nevděčný úkol. Jako například arménský a turecký problém. Tj. zabývali se poslední roky vlády otázkou, či uznat nebo neuznat genocidu, to slovo. Nakonec se rozhodli neuznat, Turecko bylo důležitý spojenec.

Joe Biden pojmenoval pravdu pravdou. Byla to genocida. Bůh mu žehnej. Budu ho ještě mnohokrát kritizovat, ale toto mu nikdo „neodpáře“. Pravda je pravdou. Bůh mu žehnej.