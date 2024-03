Celý Twitter spíná ruce nad tím, jak může někdo v soukromém mailu označovat oponenta sprostými slovy a – ježíškunakřížku – dokonce chtít informace o jeho dětech, protože to my tady neděláme, děti, to ne, to je pod naši úroveň a proti Babišovi by v kampani nikdo z nás jeho děti nikdy nepoužil, a nikomu nedochází, co jsme se ve skutečnosti dozvěděli. Že Babiš na Lipavského složku ještě nemá.