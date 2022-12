V našem městysu to žije, Advent neochudíme

Proto jsme ponechali vánoční osvětlení centra Okříšek ve stejném rozsahu jako loni a společně jsme ho s dětmi, dospělými a folklórním souborem Okřešánek o první adventní neděli rozsvítili. Pro příští rok uvažujeme dokonce o jeho rozšíření, protože stromy rostou a řetězy už nestačí pokrýt celé koruny. Líbí se nám také 3D prvky v podobě zvířátek nebo vánočních symbolů, vhodné místo pro jejich umístění vidíme na ploše u hlavní křižovatky, kde plánujeme vybudovat nový parčík.

Bohatý bude také kulturní program, zahrnující vedle již zmíněného společného rozsvícení vánočního osvětlení také adventní jarmark v základní škole s výrobky dětí, mikulášské Peklo na zámku, adventní koncert v kostele, setkání seniorů, zpívání žáků základní školy se živým betlémem pod vánočním stromem a Štěpánská zábava. Vše potom vyvrcholí novoročním výstupem na kopec Strážka nad Okříškami a novoročním přípitkem s ohňostrojem.

Tradiční akcí bývá také jarmark, letos poprvé jsme ho připravili místo na zámeckém nádvoří v kulturním domě. Někomu mohla chybět pohádková kulisa zámeckého podloubí, ale jak prodejci, tak většina návštěvníků si libovala, že jsou pěkně v teple. Nabídku prodejců doplňoval kulturní program a bohaté občerstvení, takže si lidé mohli sednou s kávou, vánočním punčem či dobrým vínkem a popovídat si – i to přece k Adventu patří.

Z jiného soudku byla akce, kterou jsme připravili ještě o týden dříve – poprvé v Okříškách se uskutečnila Krampus show. Čerti ze skupin Krampus Ericius a Krampus Moravia spolu s ohňostrůjci ze skupiny Lumox přilákali na čtyři tisíce diváků, takže se počet obyvatel Okříšek na několik hodin ztrojnásobil. Nápor návštěvníků jsme dokázali zvládnout a myslím si, že všichni odcházeli a odjížděli spokojení. Díky krampusákům tak u nás letos šňůra kulturních akcí trvá od 12. listopadu až do prvního ledna. A tak to má být, protože pořád platí: Okříšky – městys, kde to žije!