PETRÁČEK: Korona má maso. Společenský konflikt Západu otevírá další frontu

Máma má mísu. My máme maso. Ó, to se máme. – Ta slova zná každý, kdo chodil do školy před mnoha lety a používal tehdejší slabikáře. Dnes už by asi neprošla. V progresivistickém obrazu světa obsadilo maso, jeho „výroba“ (už ten výraz o něčem vypovídá) i konzumace roli zla. Patří k atributům civilizace „starého bílého muže“, jíž je vyhrazena cesta na smetiště dějin. Takže není příliš divu, že pandemie „korony“ přišla progresistům jako na zavolanou.

Kde se vzal virus SARS-CoV-2? No přece z konzumace masa. Z toho, že v Číně jedí netopýry (Asiaté tu alternují roli „starého bílého muže"). Kde se v Německu berou nová ohniska šíření „korony"? Až příliš často na jatkách. V neděli na to reagoval Robert Habeck, šéf Zelených, návrhem zásadní reformy produkce masa v Německu. Některé pasáže přinášejí v otrockém překladu i kouzlo nechtěného: „Agrární průmysl funguje na principu masové produkce masa za dumpingové ceny díky dumpingovým podmínkám." Toto ovšem není důvod k výsměchu. Kritika agrobyznysu včetně „výroby" masa vychází z racionality. Stejně jako kritika jistých aspektů východoasijské gastronomie a podmínek na tamních tržištích. Ale nebyl by to šéf Zelených, aby nepotvrdil jejich pověst strany příkaznictví, zdražování a kvót. K Habeckovým požadavkům patří – vedle posílení státních kontrol a zákazu práce na smlouvy o dílo – stanovit minimální ceny masa, tedy ho zdražit. A že nejde o úzce německé téma, dokládá titulek názorového textu v The New York Times – „Americká posedlost levným masem". Jsme u jedné z hlavních dělících linií společenského konfliktu na Západě. Kdosi ji shrnul takto: „Vy mluvíte o konci světa, my o konci měsíce." Ono „vy" – tedy ty, kteří hájí osud planety, ať to stojí, co stojí – zde zastupují Zelení. A ono „my" – ty, jejichž prioritou je vyjít s penězi do konce měsíce – zde zastupují sociálně slabší, zejména důchodci. Zdá se, že další bojovou frontou tohoto konfliktu bude právě maso.