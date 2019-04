Potřebujeme doktory na hory

VRBNO POD PRADĚDEM Za zubaři i jinými specialisty jezdíme z Vrbna pod Pradědem i desítky kilometrů daleko, do velkých měst. Není zbytí, doktoři na venkově chybí a ti, co zůstali, se blíží důchodu, nebo už jako senioři léta přesluhují. Týká se to zubařů, ale také pediatrů a nově i praktických lékařů. Naše zhruba pětitisícové město v podhůří Hrubého Jeseníku před lety nabízelo k uvolněné zubní ordinaci pěkný byt, ale marně. Nikdo se nám nepřihlásil.

Problém se prohlubuje, obyvatelstvo stárne a potřebuje více lékařské péče. Už předchozí zastupitelstvo dalo zelenou investičnímu záměru vybudovat ve městě sdružené zdravotnické centrum se čtyřmi ordinacemi, využijeme pro ně objekt bývalých jeslí. Pro letošní rok máme v rozpočtu vyhrazeno na stavební práce sedm a půl milionu korun. Běží právě veřejná soutěž na zhotovitele, rádi bychom začali s pracemi co nejdříve a provoz ordinací zahájili začátkem roku 2020. Věříme, že s vybavením ordinací nám pomůže Moravskoslezský kraj, třeba prostřednictvím Slezské nemocnice v Opavě, která se snaží problém nedostupné zdravotnické péče v okrajových částech našeho regionu řešit.



Přání mít v našem městě oční ambulanci jsme postupně vzdali, vyžaduje drahé diagnostické přístroje a sotva by se tady uživila. A také proto, že Slezská nemocnice v Opavě otevřela nedávno ve 25 kilometrů vzdáleném Bruntálu odloučené pracoviště svého očního oddělení, ordinuje tady dva dny v týdnu. Zásadní je ale pro Vrbno a obce kolem ordinace zubního lékaře. Přiznám se, že jsem zatím docela skeptický, jestli některého lékaře přilákáme, i kdyby nastoupil v plně vybavené moderní ordinaci a vlastně by přišel do hotového. Každopádně se budeme moc snažit lékaře oslovit a získat. Naši občané už jezdí k zubaři do vzdáleného Jeseníku, Opavy, Šternberku i Ostravy a Olomouce, to bývají „výlety“ na celý den, a ne levné.

O ordinace v novém centru už projevili zájem gynekologové, pediatr, jeden praktický lékař. Ti už pracují na několika místech ve městě v privátních ordinacích a zdravotnické centrum s dobrou dostupností a dostatkem parkovacích míst vnímají jako optimální řešení. Na obsazení ordinací samozřejmě vyhlásíme záměr, zatím je na to ještě čas. Kdybyste ale věděli o nějakém zubaři, který má rád hory, konkrétně naše krásné Jeseníky, a který by si svou praxi rád otevřel u nás, určitě nám dejte vědět.