Čistírna odpadních vod využívá energii ze slunce

Přes Sdružení místních samospráv jsme se v rámci projektu Obec 2030 dozvěděli o modelu „fotovoltaika za korunu“. Princip je jednoduchý a pro obce jako Nemile vlastně ideální. Dodavatel postaví solární elektrárnu a obec ji splácí formou odkupu elektřiny za předem dohodnutou cenu. Dlouho jsme tedy neváhali. První obecní budovou, která využívá energii slunce, se u nás stala čistírna odpadních vod. Fotovoltaické panely jsou umístěny v pěti řadách po deseti kusech a zabírají 110 čtverečních metrů, tedy téměř celou část střechy obrácenou na jih.

Elektrárna, kterou dodala společnost ČEZ ESCO, vyrobí ročně zhruba 19 MWh elektřiny, což představuje zhruba třetinu celoroční spotřeby čistírny odpadních vod. Z našich analýz vyplývá, že díky této fotovoltaice uspoříme za dobu její životnosti na energiích přes dva miliony korun. Pro nás to znamená, že přibrzdíme růst cen za stočné nejen pro obyvatele Nemile, ale i pro ty ze sousední obce Jestřebí, která je na čistírnu odpadních vod také napojena. Nemusíme se ani starat o provoz a údržbu – než se elektrárna splatí (což podle výpočtů vychází na zhruba 15 let), všechno obstará právě dodavatel. Samozřejmě nás těší všechny finanční úspory, ale v dnešní době se díváme stále více i na ekologickou stránku. Jsme rádi, že můžeme přírodě pomoci alespoň svým malým dílem: do ovzduší díky čisté výrobě ze slunce nevypustíme až 310 tun emisí oxidu uhličitého.

Do budoucna počítáme s tím, že se solární panely objeví i na dalších veřejných budovách. Příští rok se chceme pustit do rekonstrukce obecního úřadu, projektujeme také přístavbu k mateřské školce. U obou projektů budeme o fotovoltaice uvažovat. Ostatně, ochranu životního prostředí bereme u nás v obci vážně již nějakou dobu. Pravidelně se například účastníme celostátní akce Ukliďme Česko, naše základní škola obhájila titul EKOŠKOLA a již druhým rokem po dohodě s občany v noci vypínáme veřejné osvětlení, abychom snížili světelný smog. Možná se to zdá jako drobnosti, ale já věřím, že i cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krůčkem.