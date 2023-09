Jak by mohla válka na Ukrajině skončit

Rusko zahájilo invazi do Finska v listopadu 1939 s oficiálním argumentem chránit Leningrad, dnešní Sankt-Petěrburg, který se nachází asi třicet kilometrů od tehdejší finské hranice.

Rusové požádali Finy, aby sami posunuli hranici, a poté, co to Finsko odmítlo, zaútočili. Finská armáda se samozřejmě nemohla s ruskou armádou měřit, ale guerillová taktika Finů byla velmi efektivní, ruský postup byl velmi omezený a hlavně měli Rusové obrovské ztráty. Válka skončila v březnu 1940 mírovou smlouvou uzavřenou v Moskvě. Finsko přišlo o devět procent teritoria, většinou v Karélii, tedy v oblasti na východ od Helsinek. Sověti se mimochodem zmocnili Ladožského jezera a většina Finů ze zabraných oblastí byla repatriována do Finska.