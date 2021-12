Vítejte v roce tři, tedy ve třetím roce covidu

Ale společně vstoupíme do roku tři éry covidu. Počítáme-li za její začátek záznam na webu Světové zdravotnické organizace z 31. prosince 2019.

Od té doby nás covid provází, a jak se zdá, ještě dlouho provázet bude. Zřejmě už napořád. Uvědomit si tento fakt (pokud se prokáže jako fakt) je společensky zásadnější než diagnostikování viru SARS-CoV-2 před dvěma lety.

Heslem roku 2020 byl sociální distanc. Zpomalil prudké šíření nákazy, oploštil křivku, jak se říkalo, ale průšvih ukončit nemohl. Heslem roku 2021 byla vakcína. Ta měla s virem zatočit, leč ukázalo se, že sama o sobě na to nestačí.

Co bude heslem roku 2022? Je těžké vymýšlet stručné heslo v situaci, kdy naděje už nesází na porážku viru, ale „jen“ na to, že se z covidu stane sice otravná, leč společensky nedestruktivní záležitost. Něco jako sezonní nepříjemnost ve stylu chřipky.

Je těžké to vymýšlet, ale obtíže patří k džobu politických lídrů. Je to úkol do roku třetího, pardon, do roku 2022.