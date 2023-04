Samozřejmě rovnou do vlády Bohuslava Sobotky a se třemi ministry (též nynějším předsedou Marianem Jurečkou). Lidovci nebyli jen v minulé vládě Andreje Babiše, což jim v jejích očích dává oprávnění k tvrzení, co všechno minulá vláda zanedbala. O všech vládách předchozích lidovci taktně mlčí. Museli by totiž voličům vysvětlit, třeba proč hlasovali pro zavedení EET se stejným zápalem jako pro její zrušení a obojí doprovázejí řeči o odpovědnosti.