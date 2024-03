Jak uprchnout z komunistického ráje. Autentické příběhy severokorejských běženců na přehlídce Jeden svět

Je to s podivem, ale utéct ze Severní Koreje není nemožné a daří se to poměrně velkému počtu lidí. Problém je, kam utíkat: nejlépe to jde do Číny. Jenomže tamní úřady se uprchlíků rozhodně nijak vlídně neujímají a ty, které chytí, vracejí zpět do KLDR. A tam je čeká v nejlepším případě pracovní tábor.

Dokonce i když se běžencům podaří opustit Čínu, nemají zdaleka vyhráno, protože musí překročit hranice několika dalších států příznivě nakloněných Severní Koreji, než konečně doputují do té Jižní.

Jak neuvěřitelná je to anabáze a také jak třeba může rychle a neblaze skončit, ukazuje dokument tvůrčího týmu vedeného režisérkou Madeleine Gavinovou.

Osu vyprávění tvoří příběh dvou rodin: matky, která uprchla již dříve a teď s napětím čeká, zda se útěk podaří i jejímu dospívajícímu synovi, a pak třígenerační rodiny, která překonává všechny útrapy dlouhé cesty s malými dětmi i osmdesátiletou babičkou.

Aby tvůrci měli šanci zdokumentovat konkrétní útěky, navázali spolupráci s organizací Caleb Mission a jejím zakladatelem pastorem Kimem.

„Pastor Kim důsledně chrání své sítě a lidi, které se snaží zachránit. V důsledku toho trvalo mnoho měsíců, než jsme ho dostatečně poznali a získali si jeho důvěru. Když se to ale konečně podařilo, dostal nás na nepředstavitelná místa. Nakonec nám dal příležitost vžít se do dvou pokusů o útěk a zdokumentovat je,“ uvádí režisérka filmu.

Útěk z utopie bude mít českou premiéru na přehlídce filmů o lidských právech Jeden svět, která se koná od 20. března do 21. dubna v kinech po celém Česku.

Dokument o severokorejských uprchlících je v rámci festivalu zařazen do soutěžní sekce Máte právo vědět, jež divákům umožňuje zhlédnout leckdy bolestná, ale důležitá svědectví o odvaze postavit se autoritářským režimům, válečnému rozvratu, nesnášenlivosti nebo toxickým stereotypům.

Vedle Útěku z utopie je do této sekce zařazen například film Náhodou prezidentkou, portrét Svjatlany Cichanouské – vítězky běloruských voleb, která nikdy na prezidentskou židli neusedla. Nebo dokument Syn duchovního o kritikovi íránského režimu Rúholláhu Zamovi.

A také třeba příběh Sofie Bekatoruové, řecké olympijské reprezentantky v plachtění, která našla odvahu obvinit vysoce postaveného sportovního funkcionáře ze znásilnění.

Tady Havel

Festival Jeden svět má tradičně také mezinárodní a českou soutěž. V té domácí bude k vidění například snímek Tady Havel, slyšíte mě?, v němž režisér Petr Jančárek zachytil poslední tři roky života českého prezidenta.

Na programu české soutěže je též film Apoleny Rychlíkové Hranice Evropy nebo snímek Jana Gogoly ml. a Matěje Hrudičky Vězení dějin, jehož hlavní protagonistou je bývalá uherskohradišťská věznice.

V mezinárodní soutěži se představí mimo jiné norský snímek Neznámou krajinou, oceněný na přehlídce Sundance cenou poroty. Jde o příběh norsko-britské rodiny, jež se rozhodla žít na malé farmě v norských lesích, daleko od civilizace a jejích výdobytků – i tam ale dosáhnou smrtelné nemoci.

Festival filmů o lidských právech Jeden svět 20. března – 21. dubna 2024 Ve 48 městech po celém Česku

„Výbušnou nálož informací a emocí“ slibují pořadatelé divákům filmu Základna Hollywoodgate, který zprostředkovává pohled do nitra Tálibánu ve chvíli, kdy se zmocnil narychlo opuštěné americké základny a v ní i vojenské techniky za sedm miliard dolarů.

Čtvrtá festivalová soutěž patří imerzním filmům a kromě toho přehlídka zahrnuje ještě dalších sedm nesoutěžních kategorií.

Festival Jeden svět se otevřel také hrané tvorbě, kam spadá i zahajovací film letošního ročníku, který měl premiéru na loňském festivalu v Cannes: snímek Pozemské verše režisérské dvojice Ali Asgari a Alireza Khatami je satirickým pohledem na situaci v Íránu.