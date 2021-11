Temná minulost Spartakova? Kirk Douglas měl sexuálně zneužít herečku Woodovou

„Pamatuji si, že to Natalii obrovsky slušelo, když ji máma s tátou dovedli autem ke vchodu do Chateau Marmont (slavný hotel na kalifornské Sunset Boulevard, pozn. red.),“ píše Lana Woodová, sestra herečky v memoárech, jež právě vycházejí v anglickém originále.

Incident se měl odehrát v roce 1955, když s Johnem Waynem zrovna natáčela úspěšný western Pátrači. Podle Lany Woodové setkání Kirka Douglase a Natalie domluvila dívčina matka Maria Zacharenková. Byla toho názoru, že by Douglas její dceři mohl ještě více otevřít dveře k úspěšné filmové kariéře.



Když se pak dívka vrátila do auta, Lana vzpomíná, že vypada příšerně. „Byla velmi rozrušená. Matka s otcem si spolu začali něco šeptat. Neslyšela jsem je. Bylo mi jasné, že se mé sestře stalo něco hrozného. Ať to bylo cokoliv, byla jsem v tu chvíli moc malá na to, aby mi k tomu někdo něco řekl (Laně bylo v té době osm let, pozn. red.),“ píše. Pravdu jí údajně vyjevila sama Natalie, když už byly obě dívky dospělé.

Lana sestře slíbila, že tajemství nikdy neprozradí. „Když už tím teď nemám koho ochránit, věřím že mi sestra promine, když mlčení prolomím,“ píše. Lana naráží na fakt, že Kirk Douglas zemřel loni ve věku 103 let.

To ovšem není jediná šokující informace v pamětech. Natalie Woodová byla po poměrně úspěšné filmové kariéře nalezená utopená v bazénu ve věku pouhých 43 let. Policie incident vyhodnotila jako nehodu, ačkoliv kolem něj panovala řada nesrovnalostí. Podezřelým byl i Nataliin manžel Roger Wagner. Podle Lany Woodové nebylo utopení žádná nehoda, ale vražda, kdy Wagner svou ženu utopil.

Kirku Douglasovi bylo v době incidentu okolo 30 let. Hollywoodský velikán známý z filmů jako Spartakus byl i známým společenským aktivistou. Během studené války se například zasloužil o rehabilitaci mnohých filmařů očerněných domnělou spoluprací s komunisty. Jeho synem je taktéž vemi úspěšný herec Michael Douglas.