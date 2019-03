Calvin Klein pouští k vodě velké módní přehlídky. Soustředit se chce na spodní prádlo

Nic nemá věčného trvání a nejlépe to ví módní svět, který se mění jako chameleon s každou sezonou. A stejně je pak zaskočen, aspoň na oko, když něco skončí. Naposledy tím, že značka Calvin Klein se rozhodla opustit luxusní segment a soustředit se na to, čím je nejproslulejší – na džíny a hlavně spodní prádlo.

Mateřský koncern PVH, pod nějž patří třeba i značky Tommy Hilfiger nebo DKNY, spolu s rozhodnutím vykašlat se na velké tvůrčí přehlídky značky Calvin Klein oznámil, že v dubnu zavře i výstavní obchod v New Yorku, který teprve v roce 2017 přetvořil k obrazu svému vzývaný návrhář Raf Simons. Muž, který věhlas získal především jako kreativní ředitel Diora, ohlásil svůj předčasný odchod ze služeb ikonického CK už koncem minulého roku. Takže upřímně: čekat se podobný vývoj dal.



Zvlášť když PVH jako jedno z největších módních impérií světa se úplně té nejvyšší krejčovině moc nevěnuje. Raději – třeba právě jako u Tommyho Hilfigera – sází na zboží pro střední třídu, které jí prodává díky spolupracím se slavnými tvářemi. Aktuálně třeba s vycházející pěveckou a hereckou hvězdou Zendayou.



Návrat k mistrovu odkazu

Luxusu se ostatně u Calvina Kleina na poměry PVH moc nedařilo a zisky i přes angažmá oslavovaného Simonse klesaly. A není upřímně divu. Nic proti kreativitě belgického rodáka. Patří skutečně k nejtalentovanějším současným designérům. Jenže v kolekcích pro CK, které byly kritikou extrémně ceněné, nikterak nerespektoval odkaz muže, jenž značce dal své jméno.

Calvin Klein byl totiž mistr jednoduchosti a stylové čistoty. Ostatně ještě když své značce, než ji prodal, vládl, v centrále musely být všechny kancelářské sponky černé a kaly ve vázách jen bílé. Simonsovy kreace, jakkoli soudobé, byly mnohem křiklavější a to zkrátka zákazník pod značkou CK nehledá a manažerům se změnu stylu nepodařilo dostatečně prodat.

Takže udělali rozhodnutí vrátit se k základnímu Kleinovu odkazu – pekáči buchet v trenkách s gumou. Neboli ke kvalitnímu luxusnímu prádlu propagovanému hvězdami. Na přelomu devadesátých let šlo o revoluční kampaň s Kate Hossovou a Markem Wahlbergem. Před dvěma lety se v remaku této slavné kampaně objevil Justin Bieber a dnes je novou tváří značky popový zpěvák Shawn Mendes.

Poučení? Když chcete měnit styl, chce to jít na to postupně. Příkladem budiž to, co se aktuálně děje v Givenchy. Návrhářka Clare Waight Kellerová pomalu nahrazuje odkaz Huberta de Givenchyho. Ten spočíval v křehké aristokratické kráse jeho múzy Audrey Hepburnové, novou, modernější verzí aristokratky je vévodkyně Meghan, manželka prince Harryho. Ta je pro Kellerovou hlavním reklamním nosičem od chvíle, kdy oblékla její šaty na svatbu, a Givenchy je pro Meghan nejčastější volbou i nadále. Rozhodně si toho všimnete, ale není to náraz.