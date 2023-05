Proč nás výrobci potravin krmí cukrem ve velkém? Pozor si dejte na chipsy, instantní jídla i omáčky

Aby lidské tělo správně fungovalo, potřebuje cukr, konkrétně glukózu. Tu si je ovšem schopno vyrobit z komplexních sacharidů přirozeně obsažených v zelenině, ovoci, mléčných výrobcích nebo obilninách. Mozek ke správné činnosti potřebuje přibližně 130 gramů glukózy denně, která je i důležitým palivem pro celý organismus.

Kromě potřebného „pohonu“ ale spořádáme i kvantum volných cukrů a umělých sladidel, které se stále častěji a v nadbytečném množství objevují v běžné stravě. Za rok 2021 spotřeboval každý z nás 36,1 kilogramů cukru, v roce 2015 to bylo 33,6 a v roce 1950 pouze 27,3 kilogramu.

Vůbec nejvíce sladkého jsme si dopřáli v porevolučním roce 1990, a to 44 kilogramů. Jedna z teorií říká, že se tehdy na trhu objevila spousta sladkých dovozových novinek včetně colových nápojů a lidé se dopřávali to, co jim komunistický režim odpíral.