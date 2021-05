Chtěli jsme vyrobit boty, které jen tak nevyjdou z módy, říkají zakladatelé nové značky PÁR

Dvojice, která naučila Čechy znovu nosit botasky, představuje vlastní značku bot PÁR. Stojí za ní Jan Kloss a Darina Zavadilová, díky kterým začali před lety Češi zase nosit botasky. PÁR uvádí první várku modelů bot, které jsou něco mezi elegantní mokasínou a barevnou teniskou.

Lidovky.cz: Věděli jste po ukončení spolupráce s Botas hned, že chcete vyrábět vlastní boty? Proč jste se tak rozhodli?

Nápad přijít s vlastní značkou jsme měli mnohem dříve, než došlo na ukončení spolupráce s Botasem. Již delší dobu jsme byli nuceni řešit mnoho interních záležitostí, namísto realizování plánů na rozvoj, ať už v produktové řadě, nebo propagaci a prodeji. Množství zajímavých věcí končilo v lepším případě v šuplíku a my se logicky zamýšleli nad tím, co s tím dělat. Je nám přirozené tvořit, a přestože máme oba dost jiných aktivit nebo projektů, na kterých se podílíme, přišlo nám dobré navázat na to, čemu jsme se ve vztahu s projektem BOTAS 66 věnovali, a do čeho jsme investovali množství času, energie a prostředků. Byl to přirozený vývoj.

Lidovky.cz: Bylo těžké navrhnout a vyrobit vlastní obuv?

Do jisté míry ano, a to hlavně proto, že naším cílem bylo přijít s něčím neokoukaným a inovativním. Tím nemyslíme jen po vizuální stránce, ale i té konstrukční. Jinak bychom si sami před sebou vůbec vznik nové značky neobhájili. I když vydat se nějakou vyšlapanou cestou by určitě bylo výrazně snazší a více na jistotu. To nás ale neláká.

Co se týče vývoje samotného, tak se jedná o poměrně složitý proces, který vyžaduje opakované testování, přehodnocování dřívějších rozhodnutí a následné ladění. Proces, který není možné příliš uspěchat. V současné složité situaci, způsobené celosvětovou pandemií, je to ještě o něco složitější, jelikož je nutné popasovat se s absencí veletrhů, vhodných pro získávání potřebných materiálů a kontaktů, omezeným cestováním, častými nečekanými uzávěrami továren a celkově jiného pracovního tempa. Nemá ale cenu příliš lamentovat nad tím „co by kdyby”, situace je prostě taková a i když byl kvůli ní vývoj oproti plánům výrazně zpomalen, je třeba se adaptovat a dívat se dopředu.

Lidovky.cz: V čem se podle vás boty PÁR nejvíce liší od jiných?

Myslíme si, že v celkovém konceptu, který kombinuje měkký a poddajný kožený svršek bez podšívky, odkazující ke klasické mokasíně, s teniskovou podešví. Vzniká tak vizuálně neotřelá silueta, která je z našeho pohledu přesně na pomezí toho, co může jeden považovat za extravagantní či radikální, ale jiný za relativně klasické a decentní. Boty jsou však zároveň velmi pohodlné a prodyšné, takže zákazník nemusí dělat kompromisy, když se chce odlišit.

Lidovky.cz: Kdo botu navrhl? A proč jste vytvořili kombinaci tenisky a mokasíny?

Se tímto specifickým konceptem přišla designérka Eliška Horčíková, kterou jsme oslovili ke spolupráci. Eliška již deset let navrhuje boty pod vlastní značkou Cutulum a zároveň dlouhodobě pracuje v interním designérském týmu celosvětově rozšířené značky Camper. Díky tomu má nejen technologické a konstrukční znalosti, ale také zkušenosti s aspekty zdravého obouvání. Především je nám však blízká svým soudobým pohledem na věc, který je podobný tomu našemu, včetně zdravého uvažování o udržitelnosti a šetrném přístupu k výrobě.

Dílčí detaily a konkrétní kombinace barev jsme vymýšleli společně. Mohli jsme tak uplatnit naše zkušenosti z BOTAS 66, ale i dalších projektů v oblasti nejen grafického designu.

Chtěli jsme nějakým způsobem propojit tradiční a ověřené řemeslné postupy a principy se současnými technologiemi, funkčností a soudobou estetikou. S „mokasínovým” svrškem ale rozhodně nepracujeme jen kvůli jeho siluetě: díky jeho konstrukci a použitým materiálům je bota pohodlná, prodyšná a skutečně minimalistická, nejen co se týče vzhledu. Na botě opravdu není žádný dílec navíc. Na funkčním dezénu podrážky, který znázorňuje ilustrovaného průvodce po pražských a českých pamětihodnostech, jsme pak spolupracovali s naším dobrým kamarádem grafickým designérem Matějem Činčerou.

Lidovky.cz: Na co jste na botách nejvíce pyšní? Co se vám povedlo?

Máme radost, že se nám podařilo naplnit naše očekávání a přijít s novým typem obuvi, ve kterém se kombinuje několik vlivů. Je pohodlná, svým vzhledem i konstrukcí minimalistická, což napomáhá co možná nejšetrnější výrobě, ale přitom je dostatečně osobitá. Myslíme si, že má určitý názor, ale nekřičí ho kolem za každou cenu.

Lidovky.cz: Nebojí se Češi neotřelých kousků bot? Na kom předpokládáte, že je budete v ulicích vídat?

Většinový český zákazník v tomto ohledu asi nepatří mezi ty odvážnější v Evropě nebo ve světě, v průběhu let se to ale výrazně a rychle mění. Současný svět je již natolik propojený, že je to vždy spíš o jednotlivcích nebo určitých skupinách než nějakém „národním vnímání”.

Co se konkrétních reakcí na naše Páry týče, musíme říct, že jsme zatím nadšeni. I když je nám jasné, že zvolená silueta nezaujme na první pohled každého. Už se nám stalo, že nám někdo řekl, že naše boty jsou pro něj příliš radikální. Opakovaně už jsme se ale setkali i s pozitivní změnou názoru na druhý nebo třetí pohled. Výrazně jinak také boty působí na noze než na produktové fotografii nebo v ruce. Takové reakce proto bereme jako lichotku a potřebný střet s realitou, i když nám samotným boty nijak radikální nepřipadají. Každý má měřítka nastavená jinak, a to je správné. My máme za to, že se v tomto ohledu povedl přesně takový balanc, jaký jsme si představovali. Produkt je osobitý a s určitým názorem, ale není to za každou cenu a zbytečně přehnané nebo prvoplánové. Tím by se z něho stávala sezónní věc, která začne brzy nudit, a to jsme rozhodně nechtěli. My doufáme, že ten náš produkt „zraje“. Že je někdy třeba si k němu najít cestu. Ta láska nemusí být na první pohled, ale o to intenzivnější a déle trvající pak může být.

Zákazníky si personifikujeme do lidí, jako jsme my sami. Takových, kteří přemýšlí nad tím, co kupují a proč, sledují, co se děje kolem, a nebojí se někdy trochu vykročit z komfortní zóny. Zároveň se ale snažíme budovat produktovou řadu dostatečně širokou – veškeré produkty jsou unisex a téměř pro jakoukoliv věkovou kategorii, záleží spíš, jak se kdo cítí. Je nám jasné, že na zářivě elektricky modrý monochrom si netroufnou všichni. Ale ti kdo ano, dokáží ho poté zkombinovat i ke smart casual outfitu. Více nenápadné přírodní tóny (brzy jich ještě několik přibyde) zase ocení zákazníci, kteří mají do kanceláře povinný dress code, ale chtějí si dopřát komfort tenisek.

Lidovky.cz: Je pro vás důležitější pohodlnost nebo styl?

Rozhodně obojí. Naše boty byly navrhovány tak, aby se člověk nemusel mezi těmito dvěma důležitými aspekty rozhodovat. A z vlastního testování i následných reakcí máme za to, že se to podařilo. Komfort považujeme za nezbytnost, přestože u obuvi zdaleka samozřejmostí nebývá, a určitý styl chápeme jako něco pro nás klíčové. Neznamená to ale, že má být přehnaný a křičet na celé kolo. Styl může být i velmi nenápadný. Nám jde o balanc.

Lidovky.cz: V souvislosti s oděvním a obuvnickým průmyslem je často skloňována udržitelnost. Jak k ní přistupujete vy?

Na nic si nehrajeme. Prostě navrhujeme, vyrábíme a prodáváme boty a přistupujeme k tomu co nejzodpovědněji. Ve všem, co děláme, pracujeme s konceptem minimalismu, zero-waste, snažíme se co nejvíce zjednodušit logistiku. Pečlivě vybíráme materiály a komponenty od evropských dodavatelů, ruční výroba pak probíhá v Portugalsku, kde PÁR čerpá především z dostupnosti současných technologií a letité lokální tradice v oblasti výroby obuvi. Naším hlavním cílem je především představit zákazníkovi produkt, který vydrží a nepřestane ho jen tak bavit.

Lidovky.cz: Otevíráte nový obchod v centru Prahy. Jaké to je uvádět na trh novou značku během pandemie?

Náš obchod je vlastně staronový. Po ukončení projektu BOTAS 66 jsme si obchod nechali s vidinou toho, že bude naším místem kontaktu se zákazníky i nadále. Ve zredesignované podobě již nyní funguje jako výdejní okénko našeho e-shopu www.parprague.com. To samozřejmě rozhodně není ideální stav, tím spíš když je naším hlavním artiklem obuv. Boty si člověk potřebuje osahat, seznámit se s materiály a kvalitou zpracování a především si ji pořádně vyzkoušet. Z tohoto pohledu nám tedy současná situace vůbec nenahrává, déle už jsme ale s uvedením značky otálet nechtěli.

Aspoň se tedy snažíme zákazníkům maximálně vyjít vstříc – doručení v rámci ČR máme zdarma a při výměně nebo vrácení zboží hradíme dopravu také my. Ke každému Páru navíc dáváme zdarma naše originální vkládací stélky, které v případě potřeby pomůžou zregulovat velikost. Kdoví, jak dlouho ještě omezující opatření mohou trvat. My samozřejmě doufáme, že se bude situace brzy začne zlepšovat, a to nejen kvůli normálnímu zkoušení obuvi, ale především aby bylo možné znovu volněji cestovat a svět se vrátil aspoň trochu do normálu. To nyní potřebujeme všichni ze všeho nejvíce.

Lidovky.cz: Chcete otevřít obchody i v jiných českých nebo zahraničních městech?

Do budoucna bychom určitě rádi, ale v současné chvíli nechceme nic uspěchat. Celá značka si musí nejprve sednout. Zároveň vzhledem k tomu, že si většinu věcí zatím stále děláme sami a snažíme se jim dávat co možná největší péči, nebylo by to nyní ani v našich silách. Naopak zatím budeme rádi, když si mimopražští nebo zahraniční zájemci zpříjemní návštěvu Prahy zastávkou u nás a ocení tak jistou komornost a upřímnost celého projektu.

Lidovky.cz: Zůstanete se značkou PÁR jen u bot?

Určitě ne, jak už sám podtitul značky Sneakers & Stuff napovídá. Nyní máme v nabídce například ručně foukané sklenice navržené ve spolupráci se skvělým designérem Jakubem Pollágem, které se vyrábí v Kamenickém Šenově na severu Čech. Tímto produktem ale určitě nekončíme. Již brzy se můžete těšit na rozšíření portfolia o další, snad trochu nečekaný produkt.