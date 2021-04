Oblečení z druhé ruky i půjčovna vintage šatů. Nechtěla už jsem kupovat oblečení v řetězcích, říká designérka

Praha Veronika Matějková vrací k životu oblečení našich babiček a maminek. Se svým projektem výběrového online second handu s vintage poklady Tvorbou se věnuje nejen prodeji oblečení s historií, ale také osvětě v péči o přírodní materiály. Od letošního roku v její nabídce přibyde nově také koncept Vintage & Alternativní půjčovny svatebních šatů.

„S vintage svatebními šaty se snažím pracovat tak, aby působily moderně a nekonvenčně. Pasuji je do dnešní svatební estetiky, ale přitom si vážím toho nejcennějšího – jejich stáří. V podstatě to jsou šaty pro nevěsty, které se nebojí jít svou osobitou cestou navzdory pomyslným svatebním normám,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Veronika Matějková.

Lidovky.cz: Tvorbou je na světě již pátým rokem, v té době byl boom second handů teprve v začátcích. Co k nápadu spuštění vlastního obchodu přivedlo vás?

Prvotním spouštěčem v mojí hlavě byla osobní nechuť k nákupu oblečení v řetězcích. Cesta k vlastnímu uvědomění může být různě dlouhá. Nakupovala jsem v obyčejných obchodech jako tisíce dalších, nosila špatně ušité sukně a nekvalitní polyesterové svetry, o to víc si teď vážím nastavení své mysli. Dostala jsem příležitost nechat si ušít pár kousků na míru, což mne tehdy vyloženě nadchlo. Krejčovina je nádherné řemeslo. Výstup, na který si můžu sáhnout, šel pak tak nějak ruku v ruce s mým zájmem o minimalismus, zero waste a udržitelný styl života vůbec. Ale že z toho vznikne někdy vlastní obchod? O tom bych snad ani nesnila.

Lidovky.cz: Vaše cesta k založení online obchodu s oblečením tedy nepramenila jen z lásky k módě, ale hlavně ze vztahu k udržitelnosti?

Zajímavá otázka, takovou mi nikdo nikdy nepoložil. Šlo spíš o komplexní vztah k udržitelnosti. Měla jsem období, kdy jsem půl roku v kuse měla čas studovat principy minimalismu a hodně mne brala architektura typu „tiny houses“ – člověk obecně zjistí, že ke kvalitnímu životu je zapotřebí opravdu málo.

Lidovky.cz: Posunul se za těch pět let koncept platformy Tvorbou?

Rozhodně. Původně zamýšlená upcyklační platforma se v průběhu několika let transformovala do své současné podoby. Dnes jsme nejen on-line obchod s vintage oblečením, ale s podtitulem svatební od TVORBOU také vintage & alternativní půjčovna svatebních šatů. Podstata věci je však stále stejná – odrážíme potřebu smysluplně vracet oblečení zpět mezi lidi.

Lidovky.cz: A objevil se za tu dobu někdo stejně nadšený jako vy, kdo by se do práce na tomto projektu s vámi vrhl?

Od října minulého roku jsem navázala spolupráci s velice talentovanou Marií Krobovou. Marie je studentka chemie, žena s vášní pro vintage stejně hlubokou, jako je ta moje, s velkým citem pro módu, příležitostná modelka a rodinně založený člověk, který žije v souladu s přírodou. Jsem za ni jako dalšího člověka v týmu opravdu vděčná – Maruška bude moci rozvíjet společné nápady a aktivity, na které do této chvíle nebyl čas.

Lidovky.cz: Na vašem Instagramu se často objevují tipy týkající se péče o oděvy. Proč je pro vás právě tahle část osvěty tak důležitá?

Je to součást naší filozofie. Jsou to principy cirkulární ekonomiky, kdy chceme, aby hezké kvalitní oblečení s námi vydrželo dlouhá léta. Když se o své oblečení budeme starat důkladně, odvděčí se nám pak radostí po několik generací.

Lidovky.cz: Nevěsta a svatební šaty, to je neoddělitelný celek každé svatby. Proč by se nevěsty měly vdávat ve „starých“ šatech?

Hned zkraje je třeba zmínit, jak to osobně cítím já. Nesnažím se půjčovat vintage svatební šaty na svatby, které jsou tematicky laděné do určitých dekád minulého století. Naopak se s nimi snažím pracovat tak, aby dnes působily moderně a nekonvenčně. Pasuji je do dnešní svatební estetiky, ale přitom si vážím toho nejcennějšího – jejich stáří. V podstatě to jsou šaty pro nevěsty, které se nebojí jít svou osobitou cestou navzdory pomyslným svatebním normám.

Lidovky.cz: Takové šaty si tedy pravděpodobně půjčí jen specifická část žen. Pro koho jsou vůbec určené?

Malá půjčovna vintage & alternativních svatebních šatů je svou nabídkou zaměřena na ženy, které hledají něco jiného. Vášnivě totiž podporujeme nevěsty, které vytváří své vlastní trendy a nebojí se jít osobitou cestou. Třeba i navzdory tradičním normám.

Lidovky.cz: Vidíte v půjčování šatů hlubší smysl?

Tady jsme zase u principů cirkulární ekonomiky, podle mne je půjčování věcí, čehokoliv, budoucnost. Důležitá hodnota takových svatebních šatů, které máte na sobě pravděpodobně jednou v životě, je možnost jejich opětovného využití. Nezahlcujeme tak ani planetu, ani naše šatníky.

Lidovky.cz: Odkud tyto šaty vlastně pocházejí a jakou mají hodnotu?

Šaty se ke mně dostávají různými více či méně klikatými cestami. Čas od času sama kontroluji nejrůznější online bazary, nebo swapovací skupiny, pak také sama ráda brouzdám po second handech – zdaleka ne všechny však disponují svatebním zbožím a už vůbec ne všechny pak splňují moje náročná kritéria pro zařazení takových šatů do půjčovny. Osvědčený a pro mne osobně nejmilejší zdroj je rodina, rodinní příslušníci, rodina mých přátel… Největší hodnota takových šatů je právě v jejich stáří. Obecně vzato, cena se odvíjí od prodejní ceny modelu.

Netradiční svatební nabídku v duchu slow fashion bychom rády zpřístupnily širší veřejnosti, a tak se cena modelů pohybuje v rozmezí zhruba od tří do 12 tisíc korun, kdy nižší cenová hranice je obvykle za zapůjčení separátní části modelu – abych to upřesnila, nevěstě v případě zájmu půjčíme zvlášť například peříčkový top, který je součástí modelu stávajícího ze tří kusů, které perfektně fungují jako celek.

Lidovky.cz: Jak si takové vintage svatební šaty představit?

Když se podívám na stojan se svou sbírkou, má to dvě roviny. Minimalistickou a maximalistickou. Představte si buď jednoduché hladké šaty s dlouhými rukávy s romantickými knoflíčky na manžetě, nebo naopak divoké devadesátky, balonové rukávy, transparentní dekolt a několikavrstvou sukni. Nevěsta může všechno.

Lidovky.cz: V nabídce máte také šaty Young Designers. O co se jedná?

Vintage kolekce je doplněna o modely Young Designers. Pod tímto označením lze najít originální tvorbu studentů oděvních škol, kterou formou svatební půjčovny navracíme z přehlídkových mol k našim zákaznicím jako jedinečnou nositelnou svatební módu.

Lidovky.cz: Propojujete se také s dalšími projekty, které souzní s vaší myšlenkou a nabízí svatební tematiku?

Moc rádi, protože máme rády spolupráci s lokálními designéry. Nově nabízíme i pronájem designových šperků – v naší kolekci je možné si ke svatebním modelům vybrat ručně zpracované šperky inspirované přírodou – Kořeny s přírodou uvnitř.