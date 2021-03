Jeden z nejúspěšnějších českých návrhářů Jan Černý si sám navrhl auto

Módní návrhář Jan Černý se stal novým ambasadorem automobilky Lexus. Jako první si však svůj vůz také navrhl. Jeho automobil zdobí motiv Rorschachova testu, typický i pro oblečení, které Jan pod vlastní značkou navrhuje.

Černý lak zdobí motiv Rorschachova testu v modrém odstínu. „Vždy si vybírám barvy, které jsou něčím specifické. Tato elektrická modrá mě baví v tom, že je mnohem sytější na slunci, ale téměř neviditelná ve stínu. Zároveň je hodně kontrastní a s autem funguje výborně,“ popisuje módní návrhář, který tvoří pod značkou Jan.



Samotný Rorschachův test pak propojuje vůz s kolekcemi oblečení, které Jan Černý vyrobí. „Je to takový můj signature print. Líbí se mi, že mi ve skvrnách Rorschachova testu každý vidí to, co je mu blízké a příjemné. Inspiroval jsem se při tom dílem Vladimíra Boudníka, což byl český grafik a malíř, který s Rorschachovým testem pracoval. Díky němu jsem to objevil a začal to rozvíjet dál. Celkově to sedí do mého konceptu a ručního barvení oblečení,“ popisuje designér.