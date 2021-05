Spodní prádlo s nádechem graffiti a street artu. Byla to citlivá práce, říká návrhářka Ptáčková

Designové kalhotky, podprsenky i trenýrky. To všechno na trh uvádí nová česká značka Madlove Body, pro níž první kolekci vytvořila úspěšná návrhářka, designérka a kaskadérka Petra Ptáčková. „Navrhovat spodní prádlo je celkem citlivá práce, musíte koukat na to, aby byly kousky pohodlné celý den,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Pro novou českou značku Madlove Body jste vytvořila kolekci originální spodního prádla. Co je pro vás samotnou důležitější - funkčnost, či to, jak prádlo vypadá?

Ani jedno by nemělo být na úkor druhého, u prádla to platí obzvlášť. Funkčnost i vzhled by spolu měly korelovat. O to víc práce pak znamená to, aby návrhář ani jedno nezanedbal.

Lidovky.cz: Startujete kampaní na Hithitu. Proč právě tam a čeká tam na lidi něco speciálního?

Chceme publikum vtáhnout do založení značky a proto nám předprodej přijde jako skvělý začátek. Baví nás celá komunikace kolem toho a věříme, že díky pomoci lidí, bez nichž by značka nevznikla, to celé dokážeme úspěšně nastartovat. Zákazníci tam navíc najdou produkty, které pak v běžném prodeji nebudou.

Návrhářka, designérka a kaskadérka Petra Ptáčková

Lidovky.cz: Jaké materiály jsou v kolekci stěžejní?

Většinu dámského spodního prádla tvoří ultra měkký micromodal úplet. Pro identitu značky je ale stěžejní jemná bavlněná tkanina s podílem elastanu pro lepší flexibilitu, která nese, skrze autorské ilustrace, odlišné rukopisy členů v týmu. Jde o takový madlove patchwork, kde jsem se snažila zachytit odlišnost každého ilustrátora. Je to o přístupech různých lidí, kde holka z východu spolu s odkazem na příběhy a předměty má úplně jiný styl vedle kluka, co vyrostl na grafitech a street artu.

Lidovky.cz: Mnoho, nejen českých, značek se vydává na cestu takzvané udržitelnosti. Myslela jste při vytváření nové kolekce i na to?

Dnes už to podle mě není až tak otázka volby, ale automatická součást procesu od tvorby identity, přes konkrétní návrhy produktu, kde se volí materiály a zpracování, až po logistiku. Co to ale udržitelnost v módě vlastně znamená je věc druhá a odpověď by obsáhla jeden celý rozhovor. Malá značka někdy nemůže dosáhnout na všechny udržitelné principy, ale je zase pružnější v tom, jak vyrábět věci lokálně a z lokálních zdrojů. Celé to ale vyžaduje větší kontrolu nad výrobou, což zároveň znamená větší znalost o všem, co se děje a jak to dělat jinak. Snažíme se k celému projektu přistupovat udržitelně, ale s rozumem, aby to pro nás bylo finančně únosné. Obzvláště, když je celá věc čerstvě narozená.

Máme dohled nad výrobou a můžeme si tak spoustu věcí ohlídat. Z odřezků materiálů - odpadu, který při výrobě vzniká - pleteme klíčenky, náramky. Ty pro nás dělají například lidé v důchodu nebo holky, které mají práce dvě, ale jsou v těžkých finančních situacích a jakákoliv stovka jim pomůže. Tohle mi pomáhá k dobré náladě a pozitivní energii se tak snažíme vtěsnat i do naší kolekce.

Lidovky.cz: Jak moc se liší navrhování spodního prádla od všeho ostatního?

Od prvního momentu. Jako návrhář musíte mnohem více vnímat reálného nositele a prožít s ním každodenní situace. Pak teprve, někde vzadu, nastupuje kreativní hlas. Je to o vnitřních pocitech a chvílích, kdy jste sám se sebou víc. V souladu s tak podstatnou náladovou linkou do spodního prádla ještě vtěsnat i nějaké odlehčení a humor, je celkem výzva. Je to vlastně hodně citlivá práce.

Petra Ptáčková Narodila se v Praze, vystudovala střední technickou školu se zaměřením na oděv. Poté odjela do Paříže, kde nastoupila na prestižní módní školu Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Svou značku založila už na střední škole, kolekce prezentovala v showroomech na pařížském fashion weeku, na festivalech módy v Maastrichtu, Kyjevě, Amsterdamu, Madridu i Praze. Její tvorba zaujala například italskou, španělskou i britskou edici Vogue či magazíny Elle a Glamour, její modely prodávají butiky v Los Angeles, New Yorku i Tokiu. Pracoval i u filmu, reklamy a živila se jako kaskadérka.

Lidovky.cz: Současná situace ve společnosti se dotýká všech - jak zasáhla pracovně, i osobně vás?

Prací se snažím zabavit a mám štěstí - můžu dělat to, co dělám. Ne vždy, ale často, se mi daří zahánět náběhy na smutek z odloučení od mého, jinak hodně dynamického, způsobu života. Uklidnila jsem se, přehodnotila jak chci a nechci aby projekty fungovaly, zhruba po 10 letech jsem měla čas vystoupit z kruhu a vidět z dálky, co všechno v tom mém mega mixu aktivit vlastně je.

V módě konkrétně tolik nespěchám. Odklonila jsem se od tvorby celých kolekcí, kde při tom „maratonu“ člověk akorát po cestě zakopává. Namísto toho se učím raději pořádně nadechnout a koncipovat práci více soustředěně na jedno místo. Díky tomu jsem schopná pak projektům dát požadovanou péči a také pracovat na milých projektech jako je tento.

V mém osobním životě si poprvé za několik let dovoluji mít víc i svůj osobní život a takto strávený čas a energie se překvapivě v práci velmi pozitivně promítá. Člověk se najednou naučí říkat na projekty ne.

Lidovky.cz: Ráda a poměrně dost cestujete. Jak snášíte současná omezení?

Těžko se mi to popisuje, ale na cestování je založeno mých posledních 13 let života. Navíc to pro mě není obhlížení památek, lezení po horách, surfování a zase domů. Často šlo o situace, kdy jsem si z nuly začala budovat nový život, vytvářet své prostředí, a to je pak pouto navždy. A byť na těch místech aktuálně nežiji, mám potřebu se tam vracet. Myslím, že to, jak na začátku zvládnete všechny těžké situace, že někde už něco máte a jdete zase někam začínat znovu, vás formuje a tvoří to, kdo jste. Důležitá je otevřená hlava a chuť se učit. Jak jsem ale říkala, v současné době vidím i pozitiva. Pro mě je to klid, možnost soustředit se na práci a věci více vnímat a dotahovat do konce.

Lidovky.cz: Nevěnujete se jen navrhování oblečení, jste také kaskadérka a tanečnice. Čemu se teď věnujete více?

Paralelně s módou stále rozvíjím své dovednosti v oboru pletenin, což jsem studovala v Itálii pod vedením legendární Miss Deanny Ferretti. To mi otevřelo dveře k italským manufakturám a jejich know how. Pleteniny mi rozhodně změnily život i pohled na módu a mění ho dál.

Narůstající práce s novými technologiemi mě nutí učit se nové věci a to mě nabíjí energií a vzrušením. A bez toho by moje práce na projektech, kterými trávím dlouhé hodiny a víkendy, nedávala smysl. Díky pandemii jsem konečně zasekaná doma v Čechách a je to skvělé. Mám svůj ateliér a pracuji na projektu, který přesahuje hranice módy do interiéru, s využitím právě těch nových technologií. Plní se tím mé sny, kdy mohu z módního světa přešlapovat i do jiných oborů.

Takto dynamicky postavený denní program samozřejmě vyžaduje fyzickou aktivitu, zvláště, když sportujete od mala. Aktivně se ale kaskadérství nevěnuji, protože to vyžaduje další čas a péči o sebe a já si dám radši v klidu pivo. Navíc při každé změně počasí jsem někdy i ráda, že nemusím jít zrovna padat někam ze schodů.

Lidovky.cz: Kdysi jste řekla, že vaše móda je pro Čechy moc ujetá. Stále si to myslíte, nebo už jsme odvážnější?

Já se posouvám a posouvají se i lidé. Myslím, že dnes už umím lépe najít potřebný balanc, zároveň ostatní mi jdou s více otevřenou hlavou naproti. Stále tu postrádám vlastní názor - nekopírovat slepě módní trendy, protože to nosí někdo na instagramu, ale víc poznat sám sebe a vnímat, proč si dnes oblékám zrovna tohle a jak to se mnou rezonuje.

Je to jednoznačně o větší práci se sebou a méně o koukání na druhé, protože ostatní stejně neví, jak se cítíte. A v tom je třeba práce se spodním prádlem hodně jiná. S takovým produktem se musíte více mazlit. Ujetost v mé tvorbě ale stále je, možná jen vyspělejší. Víc a víc si užívám, když to lidem sedí a vidím, že to budou nosit. V tom je najednou skrytá také určitá euforie, to napojení vašeho produktu na něčí život a jeho příběhy. Je to nepopsatelné.

Lidovky.cz: Ve světě ale sklízíte obrovský úspěch, už při studiu jste kolekce předváděla na molech ve Španělsku, Británii či Německu. Co plánujete stihnout ještě tento rok?

Letos chci více nakopnout svoji značku, což je momentálně takový několikapatrový dům, který zastřešuje různé projekty. Odsud teprve vychází další spolupráce jak v módním sektoru, tak i zmiňovaný přesah do interiérového designu.. Vedle uvedení Madlove Body, také pracuji na tvorbě pro novou značku, která vzniká paralelně s nově rozmáhajícím se sportem - padle tenisem.