K práci s kůží mě přivedla moje máma. Od té doby jsem řemeslo neopustil, říká kolumbijský designér

Vyhledávat po celém světě malé výrobce batohů, kabelek a kožených doplňků, dávat jim práci a doslova měnit životy. To je sen mladého českého cestovatele, dobrodruha a podnikatele Lukáše Matějčka. Po čtyřech letech od doby, kdy začal spolupracovat s Indem Dennisem a založil firmu Bagind, se rozhodl pro další krok – expanzi do Kolumbie. Spojil se s Kolumbijcem Lindermanem Ariza Quintanou.

Lidovky.cz: Hovězí kůže a canvas, to jsou materiály, ze kterých budete tvořit autorské batohy pro českou značku. Kde je získáváte a můžete popsat, v čem spočívají jejich vlastnosti?

Hovězí kůže i canvas jsou materiály, se kterými pracuji nejradši. Během samotné výroby myslíme na udržitelnost a životní prostředí. Materiály získáváme z místních zdrojů od dodavatelů, které osobně známe, a můžeme se za kvalitu a jejich postupy zaručit. Všechny výrobky jsou vyráběny ručně a výsledné kousky, ať už batohy nebo kabelky, se od sebe mohou nepatrně lišit. Odstín kůže, prošití nebo detaily jsou vždy trošku jiné. Přírodní materiál v sobě nese i svůj příběh. Na kůži se mohou objevit škrábance nebo stopy po kousnutí hmyzem. Kůže se také mění v závislosti na tom, jak je vystavena slunečním paprskům. Každý kus je unikátní a v tom tkví krása ruční výroby.

Linderman Ariza Quintana Linderman Ariza Quintana se s Lukášem Matějčkem seznámil po cestách v Kolumbii v malém městečku Villa de Leyva. Okamžitě je spojila vášeň ke koženým výrobkům. Linderman kombinuje ve výrobcích pružnost a robustnost bavlny s majestátností pravé hovězí kůže. Nebojí se experimentovat s odolnými a nepromokavými materiály, aby obsah zavazadla zůstal v bezpečí.



Materiály, které používáme, jsme vybrali pro jejich funkční, ale také estetické vlastnosti. Přemýšlíme, jak výrobky stárnou a jak budou vypadat za dlouhá léta. Používáme vyčiněnou lícovou hovězí kůži s nádhernou strukturou v kombinaci s bavlněnou tkaninou. Kůži a další materiály zpracováváme ekologickou formou a nepoužíváme žádnou syntetickou svrchní úpravu.



Lidovky.cz: Jak jste se vlastně s Lukášem Matějčkem setkali? Dozvěděl se on o vás nebo vy o něm?

Lukáš mě kontaktoval na sociálních sítích. Napsal mi, že cestuje po Kolumbii a rád by viděl, jak probíhá výroba koženého zboží, které prodávám ve svém malém krámku. Pak opravdu přijel a strávili jsme spolu 8 dní, během kterých jsme si sedli nejen lidsky, ale i pracovně. Ukázal jsem mu, jak a kde žiji, jaká je moje technika a zásady výroby, a vyrobil jsem prvních pár prototypů pro jeho značku.

Lidovky.cz: Jaká byla vaše cesta k tomu, že jste začal vyrábět ručně vyráběné produkty?

Může za to moje maminka. Ke kožedělné výrobě jsem se dostal právě díky ní. V roce 2009 jsme společně vytvořili první batoh, který dodnes mám a používám. Všem přátelům a lidem na ulici se batoh moc líbil. Tak vznikl nápad pustit se do výroby kožených doplňků. Zasvětil jsem tomu svůj život a jsem nadšený, když vidím šťastné výrazy ve tvářích svých zákazníků. To mi dělá největší radost.

Lidovky.cz: Kdo všechno z vaší rodiny by měl z případného úspěchu projektu na Hithitu radost?

Určitě to bude celá moje rodina bez výjimky. Díky podpoře na Hithit a spolupráci s Bagind můžeme realizovat spoustu dalších společných snů. Myslím také na ostatní, které mohu díky těmto novým příležitostem zaměstnat. Určitě je to pozitivní i pro podporu místní ekonomiky a jsem za nové výzvy a pracovní příležitosti moc vděčný. Po náročném pandemickém roce se všichni na zajímavou spolupráci těšíme.

Lidovky.cz: Jak nyní vypadá váš běžný den a co všechno se změní, až se podaří novou výrobu rozjet?

Moje běžné dny jsou v současné době vlastně velmi klidné. Vstávám velmi brzy, kolem půl šesté ráno. Den mi skvěle nastartuje procházka s mojí milovanou fenkou Kiarou, poté se nasnídám a jdu do své dílny. Během dne pracuju na výrobě nových kousků nebo vytvářím nové prototypy. Potkávám také spousty nových lidí, ať už turisty nebo místní, kteří mě navštěvují v mé dílně. Jednou týdně rád chodím na túru do hor, kde si vyčistím hlavu, hledám inspiraci a nabíjím se energií. Díky Bagind se má rutina jistě změní a práce bude více, na což se moc těším. Mám rád výzvy.

Lidovky.cz: Byl jste někdy v České republice? Víte něco o našem národu nebo zvyklostech? Ptám se proto, že bych ráda věděla, jestli budete batohy pro náš trh nějak přizpůsobovat?

Nikdy jsem neopustil Kolumbii, přesto jsou moje batohy v mnoha částech světa. Bohužel moc české zvyky a tradice neznám, ale budu se moc těšit, až Česko navštívím a vaši krásnou zemi poznám.

Lidovky.cz: Máte už představu, jak bude vypadat celková logistika vašeho společného projektu s ohledem na světovou pandemii?

Kvůli pandemii procházíme ekonomicky složitou situací. Jsem rád, že máme s Bagind společnou strategii. Díky tomu, že využíváme materiály, které jsou vyráběny přímo v Kolumbii, nejsme závislí na zahraničních dodavatelích. Rovněž tím šetříme uhlíkovou stopu. Po výrobě přímo v kolumbijských horách budou putovat produkty přímo do Česka, kde se dostanou do rukou koncového zákazníka.