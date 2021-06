Můj přístup je založený na pozornosti k lidským emocím, říká ukrajinská designérka

Se svým projektem si dala za cíl zbavovat lidi emočního stresu na veřejných místech. Díky včasným dotykům na krytu telefonu se tak lidé trpící úzkostmi či sociofobií dokážou včas uklidnit. Alina Holuvatiuk je jednou z finalistek letošních Lexus Design Award.

Lidovky.cz: Co pro vás osobně znamená design a architektura?

Design a architektura jsou kreativní obory, které dokáží bezprostředně reagovat na lidské potřeby a problémy. Jsou odrazem moderní společnosti, a proto jim přikládám velkou váhu.

Lidovky.cz: Jaké je podle vás nejdůležitější propojení mezi designem a architekturou?

Podle mě je nejdůležitější schopnost přinášet změny a mít pozitivní dopad na životy lidí. Design i architektura lidem usnadňují život a činí je šťastnějšími, ale pokaždé trochu jiným způsobem a v odlišném měřítku. Architektura si převážně hraje s prostorem a tím, jak by lidé měli být propojeni – nebo naopak odděleni – prostřednictvím prostoru a konstrukcí. Design má vliv spíše bodový a více osobní.

Lidovky.cz: Kde se ve své umělecké práci inspirujete?

Hlavním zdrojem inspirace jsou pro mě životní události. Hodně mě inspirují také vztahy s různými lidmi a diskuse s nimi. Za inspiraci bych označila i film.

In Tempo

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodla vytvořit bezprsté rukavice InTempo a poté je změnila na kryt telefonu In Tempo?

Nápad s rukavicemi přišel ve chvíli, když jsem byla v centru města, poslouchala hudbu ze sluchátek a uvědomila si, že k uvolnění při vysoké hladině stresu samotná hudba nepostačuje. Postrádala jsem nějakou formu fyzické interakce, která by člověka dokázala zbavit úzkosti. Tím se zformoval nápad vyklepávání rytmu hudby (a soustředění se na něj).

V úvodu projektu jsem se domnívala, že dobrým zhmotněním tohoto nápadu by mohly být bezprsté rukavice. Ale z diskuse s mentorem vyplynulo, že rukavice jsou kusem oděvu, který od uživatele žádá příliš mnoho. Například musíte mít rukavice pořád nasazeny (nikdy nevíte, kdy se úzkost dostaví), ale za horkých letních dnů to je přítěží. Ruce se začnou potit, což vám bude nepříjemné. Rukavice také snadno ztratíte nebo zapomenete doma. A konečně, když do rukavic zabuduji elektroniku, nastanou potíže s praním. Přinejlepším by bylo nutné používat vodoodpudivé materiály na ochranu elektroniky a elektronické komponenty z rukavic před každým praním vyndávat. A to je opět přítěží. Na rozdíl od rukavic jsou kryty na telefon praktičtější. Před odchodem z domova si vždy překontrolujete, zda máte telefon u sebe. Riziko, že jej zapomenete, je tudíž mnohem menší. A pouzdro telefonu se samozřejmě nemusí prát.

Lidovky.cz: Máte nějaké vlastní zkušenosti se sociálními fóbiemi či emocionálním stresem? Proč je emocionální stres dnes tak běžný?

Asi čtyři roky jsem trpěla záchvaty paniky a zkoušela jsem různé způsoby, jak se jich zbavit. Proto i nápad na InTempo vychází z mých osobních zkušeností. Nicméně během prvních sezení s mentorem jsem dostala radu, abych poodstoupila od svých osobních představ a pokusila se projekt pojmout obecněji. Podle statistik (starších, ještě před nástupem pandemie) jsou úzkostné poruchy celosvětově nejčastějším problémem duševního zdraví. Důvodem tak masivního rozšíření těchto poruch je zrychlování životního tempa, zejména pak ve velkých městech. Dennodenně jsme nuceni zpracovávat stále více informací a plnit příliš mnoho úkolů, a nervová soustava se tak stává citlivější a zranitelnější. Samozřejmě jsou zde i další příčiny emocionálního stresu, ale tato je jedna z nejčastějších.

Lidovky.cz: Co pro vás znamená hudba? Jakou hudbu posloucháte nejraději?

Hudba pro mě znamená hodně. Má přímý vliv na náš mozek, náladu a pohodu. To je všeobecně známo. Stojí za zmínku, že hudba při kmitočtech, se kterými jsme osobně sladěni (mozkové volny rezonují v taktu s rytmem hudby), může přispět k vašemu duševnímu i fyzickému uzdravení. Dávám přednost akčnímu hudebnímu stylu s povzbuzujícím účinkem, vhodným např. pro cvičení. Ale jsem hluboce přesvědčena, že zaměření se na jediný žánr omezuje náš rozhled, takže vždy hledám novou hudbu napříč žánry.

Lidovky.cz: Povězte nám něco více o mladých návrhářích z Ukrajiny. Je pro ně něco typického?

Řekla bych, že význam ukrajinských návrhářů a designu obecně spočívá ve smělosti, houževnatosti a schopnosti překvapovat. Nikdy předem nevíte, s jakým typem projektu může nadějný ukrajinský návrhář přijít. Předpokládám, že to má historické souvislosti.