UMPRUM vyučuje na Instagramu. Podívejte se na temné vize života v karanténě

Jak současná pandemie ovlivní život kolem nás? Studenti Ateliéru průmyslového designu na UMPRUM přicházejí s futuristickými vizemi v podobě netopýřích dronů určených na cestování prostřednictvím virtuální reality nebo veřejnými lavičkami plnícími funkci sociální distance.

Jednotlivé projekty vůbec poprvé od vzniku samotné vysoké školy vznikají od počátku ve spolupráci s veřejností. Výuka a tvorba designu se přesunula kompletně na sociální sítě. Ateliér průmyslového designu k tomu účelu vůbec poprvé povinně “zavedl výuku” prostřednictvím Instagramu na účtu @karantena_umprum.

„Krátce poté, co byly školy kvůli pandemii uzavřeny, měli studenti odevzdávat průběžné práce. Ale nikdo nic neposlal, přitom všichni sdíleli na Instagramu, co právě dělají. Rozhodli jsme se proto pro experiment, který má kreativní proces přiblížit veřejnosti. Kdokoliv může do procesu vstoupit tak, že pošle své komentáře a názory, které musí studenti reflektovat,” přiblížil vedoucí ateliéru Ivan Dlabač.

„Doposud bylo zvykem, že jednotlivé práce probíhaly za uzavřenými dveřmi vždy v osobním dialogu a přímém kontaktu s kantorem a celým ateliérem. Nyní zkoušíme, jak výsledek a celý proces ovlivní omezený prostor sociálních sítí,” přiblížil Dlabač.



Zadání bylo jednotné - Karanténa. Výsledkem jsou návrhy řešení na život v budoucí pandemii. Například omezené možnosti pohybu a podmínku sociální distance plní futuristická lavička zvaná Chain určená do veřejných prostranství. Provokativní myšlenku přináší návrh karavanu, který působí postapokalypticky. Jeho vizí je zdolávání omezeného cestování formou individuální mobility. Ekologický rozměr má projekt, který se zaměřuje na zpracování miliardy spotřebovaných roušek.