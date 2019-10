Studentka z UMPRUM se chystá dobýt Maastricht padákovinou

Ani jedenáctý ročník populárního festivalu módního designu Fashionclash v Maastrichtu, který se koná od 1. do 3. listopadu, se neobejde bez české účasti. Tentokrát se zde představuje Natalie Dufková z atelieru Liběny Rochové na UMPRUM. Uvádí kolekci s názvem Disconnected Interface inspirovanou svým čtyřměsíčním pobytem v Tokiu.

Za posledních deset let si festival vybudoval pevné místo v kalendáři módních festivalů a přehlídek. Z původně studentské akce se stala renomovaná událost, která doposud představila vce než 150 sólových přehlídek, 15 multižánrových výstav, 30 představení kombinujících tanec, divadlo, film a fotografii , ale také 27 mezinárodních programů ve více než 10 zemích.



V letošním roce bude v Maastrichtu přes 100 návrhářů a profesionálů z celého světa, např. z Německa, Itálie, Španělska, Jižní Koreje, Kolumbie, Tchaj-wanu, Brazílie, Austrálie a také z Česka. Účast českých designérů na festivalu Fashionclash se stává již samozřejmostí i díky podpoře Českého centra Rotterdam. Poprvé se na světové scéně v Maastrichtu představili mladí čeští návrháři za podpory Českého centra v roce 2014.



„Podpora mladých designérů z České republiky na Fashioncash se v posledních letech stala jedním z pilířů naší činnosti. Je to velká výzva. Mám radost, že umožňujeme návrhářům prezentovat své nápady a vést dialog se zahraničními kolegy. Česká móda se zde rozhodně neztratí, neboť Nizozemci si cení originality a kvality práce s materiálem,“ říká Hana Schenková z Českého centra v Nizozemsku.

Své práce zde v minulosti s velkým úspěchem představily například Hana Frišonsová, Petra Ptáčková, Jana Mikešová, Linda Zabílková, Sofya Samareva a Nastassia Aleinikava. Michaela Čapková zde v minulých dvou ročnících oslnila pláštěnkami a kanafasem. Letošní zástupkyně české módy Natálie Dufková chce zaujmout modely inspirovanými Japonskem a přináší další netradiční materiál, padákovinu.

Japonský streetwear i specifická elegance

Natalie Dufková je studentkou posledního ročníku magisterského studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Ateliéru designu oděvu a obuvi pod vedením prof. Liběny Rochové.

V září 2019 prezentovala svou první velkou kolekci jako samostatný designér na Mercedes-Benz Prague Fashion Week a stejnou kolekci nyní předvede v samostatné přehlídce na FASHIONCLASH v Maastrichtu.

Hlavním zdrojem inspirace nové kolekce je pro návrhářku její čtyřměsíční pobyt v Tokiu. Návrhy odráží paradoxy běžného života v japonské metropoli, konkrétně rušné části Šibuja.

Pod názvem Disconnected Interfaces se skrývá zážitek mnoha protikladů, například spojení exprese a anonymity, výstřednosti a utajení. To vše se zhmotňuje ve specifickém stylu kolekce, která pocitově evokuje krásu deštivé čtvrti v záři neonových světel. V dámské kolekci Natalie Dufkové převládají netradiční a výrazné materiály i práce s nápadnými až excentrickými tvary. Snoubí se tu prvky japonského streetwearu i specifické elegance. V kolekci dominují atypické, ale zároveň funkční sportovní bundy, jejichž hlavním materiálem je tzv. padákovina.



„Každá zahraniční prezentace je pro designéra vždy velká zkušenost a zdroj další inspirace. Proto jsem moc ráda, že letos můžu být součástí takto prestižní události jako je právě FASHIONCLASH“, říká Natalie Dufková.

Nejen pro profesionály

Vedle přehlídek a posledních módních trendů se Fashioncash snaží o propojení kultur, talentu, uměleckých oborů a vzdělání. Usiluje o zařazení módy do sociálního kontextu, aby byla přístupna co nejširšímu publiku. „Fashionclash je nejenom pro profesionály, ale i pro sousedy mé maminky, kteří ještě v životě na žádné módní přehlídce nebyli“, říká jeden z organizátorů a zakladatelů festivalu Branko Popovič. Milou van Rossum, známá nizozemská módní novinářka, festival označila za jeden z nejlepších a nejlépe organizovaných módních festivalů v Nizozemsku.

Od roku 2017 festival uděluje „Fashion Makes Sense Award“ (FMSA) pro mladé návrháře. Cílem ceny je motivovat a stimulovat nastupující talentovanou generaci v oblasti udržitelnosti, etičnosti a ekologických kolekcí.



Za víkend akci navštíví 30 000 zájemců. Program se skládá ze dvou hlavních částí: The Route (trasa) a The Show (přehlídka). The Route návštěvníky naviguje po výstavách, přednáškách, divadelních a tanečních vystoupeních a debatách po celém Maastrichtu. V programové části The Show mohou milovníci módy navštívit 1. a 2. listopadu módní přehlídky, které vyvrcholí kolekcí Natalie Dufkové. Budou se konat jako každoročně v prostorách bývalé továrny na keramickou dlažbu MOSA. Na neděli 3. listopadu je pro designéry, novináře a další experty a profesionály připraven odborný program, který dá příležitost k setkáním a diskusím nad současnými tématy a trendy.