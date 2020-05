Automatické spropitné? Deset procent je to nejmenší, co si číšníci po právu zaslouží, říká restauratér

Iniciativa #milujemevino kolem pražských vinných barů Vinograf vyzvala veřejnost k diskusi o odměnách hostů pro personál restaurací. Od pondělí totiž zavedla automatické spropitné 10 procent. Co na to říkají majitelé restaurací a co si o automatickém spropitném myslí?

Co si myslíte o automatickém spropitném? Měla by být jeho výše pouze na hostovi, nebo by mělo být 10 % vždy?

Hana Rajsner, sales&event manager Kampa Group

V našich restauracích připočítáváme ke skupinovým rezervacím 10% spropitné v případě, že je klient se servisem spokojený. Vždy na to klienta dopředu upozorníme. Pokud by měl klient k servisu výhrady, nemůže být spropitné účtováno. A je jedno, jestli se jedná o skupinu nebo individuální rezervaci.

Spropitné je odměna za skvělý servis a za zpříjemnění atmosféry během oběda či večeře. Gastronomický zážitek je značně ovlivněn náladou, kterou obsluha hostům připraví. Pokud je obsluha šikovná, většinou ji host ocení na více než 10 % z celkového účtu. Pokud by se klient cítil jako „nezvaný host“, není důvod spropitné nechávat. Já osobně se tedy nepřikláním k zavedení automatického spropitného u individuální klientely.

Štěpán Návrat, Café Buddha a Benjamin

Myslím si, že je to správná věc, i když se mnou nebude hodně lidí souhlasit. Na druhou stranu se hosté často chovají arogantně. Diktují si na místě úpravy, vždy je lepší takto učinit při rezervaci. Je tady vnímaný obrovský rozdíl mezi lékařem a kuchařem, co se týká platové politiky. Přitom obě profese zachraňují život, lékař zdraví a kuchař žaludek.

Štěpán Návrat

Zákazníky to podle mého neodradí. První dojem bude v nelibosti, mluvíme-li o vaší oblíbené restauraci, kam člověk chodí opakovaně, tak vás to může zdravě naštvat. Po vyzkoušení jiných restaurací zjistíte, že vás neznají osobně, vaše jméno, potřeby a pak se velmi rádi vrátíte a 10 % nebudete řešit a budete se cítit jako král.



Každý by měl sám vědět, kolik chce v daném podniku nechat spropitné. Číšník obsluhuje o víkendu, svátcích, Vánocích a 14hodinové směny jsou vyčerpávající. Zaslouží si respekt a hranici 10 % spropitné bych bral jako nejnižší možnou.



Jan Hawelka, majitel sítě Lagarto

Podle mě povinná forma ohodnocení naší služby se sama vymyká podstatě, kterou ta služba má. Možná jsem naivní, ale forma by měla zůstat dobrovolná a sám nevidím jediný argument, proč by mělo být spropitné automatické. Pokud bude povinné ve všech provozech, pak půjde jen o zvyk. Rozhodně si myslím, že spropitné by mělo být dobrovolné.

Jan Hawelka

Karel Doubek, generální ředitel Hotel Adria, restaurace U Pinkasů, Hotel Zlatá hvězda Třeboň

Myslím si, že v kontextu našich středoevropských tradic je idea „automatického spropitného“ či „povinného spropitného“, jak ji známe zejména z amerického prostředí, nerealizovatelná. Společensky, eticky i legislativně. Přestože jsem přesvědčen, že obsluhující společně s kuchařem by si takovou „odměnu od hosta“ za kvalitní službu zasloužili, zejména kvůli stále významně pokřivenému ocenění práce v gastronomii oproti jiným oborům.

Karel Doubek

Petr Bauer jr., Bauer Hotel Group

Gastronomie je fyzicky náročný obor a tipy jsou běžnou součástí výplaty zaměstnanců. Pokud bylo vše v pořádku tak by host měl zanechat minimálně 10 % na spropitném jako projev spokojenosti a úcty.

Petr Bauer jr.

V tomto případě považuji, že by spropitné mělo být automatické. V české kultuře ještě bohužel není „tipování“obsluhy úplně zakořenělé, tak by to určitě pomohlo, ale host by měl mít možnost odmítnout, pokud by restaurace v nějaké fázi servisu pochybila.

Věřím, že by to zvedlo motivaci obsluhujícího personálu k lepším výkonům. Je velice frustrující, pokud se číšník či servírka snaží poskytnout službu, vše proběhne v pořádku a host si nechá vrátit do poslední koruny.

Petr Roškota, manažer restaurace hotelu Savoya

Model automatického spropitného jsem poznal při práci v zahraničí a funguje v mnoha zemích. Například v Londýně se obvykle k finální částce na účtu přidává 12,5 %. Pokud je ale host při své návštěvě nespokojený, není jeho povinnost tuto částku platit a může ji odmítnout.

Myslím si, že pokud by byl systém zaveden podobným způsobem a správně vysvětlen, mohl by mít pozitivní přínos pro gastronomii.