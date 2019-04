Beránek s jablky a nepečený mazanec. Velikonoční hodování bez lepku

Máte doma celiaka a řešíte, jakou připravit velikonoční hostinu, aby ani zbytek rodiny nebyl ochuzen o tradiční dobroty? Vybrali jsme pro vás velikonoční recepty v bezlepkové variantě.

Nekynutý mazanec

170g tuku Stella



200 g bílého tofu



180g moučkového cukru (dle chuti) + 1 vanilkový



350 g hladké bezlepkové mouky (Jizerka, Schär Pattiserie apod., 50 g může být pohankové)



2 velká vejce + 1 na potření



50g velkých rozinek namočených do 2 polévkových lžic tuzemáku



1 polévková lžíce tuzemáku do těsta



50 g sušeného ovoce



50g sekaných mandlí



3 kávové lžičky vinného kamene nebo 1 bezlepkový kypřící prášek (2 kávové lžičky)



1 polévková lžíce kůry z bio citronu nebo pomeranče



2 polévkové lžíce šťávy z citronu či pomeranče



1 lžíce psyllia



1 kávová lžička guarové moučky



50 ml vlažného rostlinného mléka (nemusí být, podle hustoty těsta)



Všechny suroviny si vyndáme alespoň 2 hodiny před přípravou na kuchyňskou linku, aby měly stejnou teplotu. Mouky smícháme s vinným kamenem.

Šlehačem nebo v robotu vyšleháme tuk s cukry do světlé nadýchané pěny. Postupně zašleháme obě celá vejce. Přidáme rozmixované tofu a následně tuzemák, citrónovou kůru a šťávu a zašleháme, až se vytvoří hladký krém. Troubu předehřejeme na 170°C. Plech potáhneme pečícím papírem. K tukovo-vaječnému základu přidáme rozinky, sekané mandle a sušené ovoce, psyllium, guar a opatrně promícháme. Nakonec přisypáváme mouku rozmíchanou s kypřidlem.

Těsto přemístíme na podložku posypanou trochou mouky a opatrně prohněteme. Pokud je těsto suché a drobí se, přidáme po troškách vlažnou tekutinu. Vlhkýma rukama vytvoříme jeden nebo dva bochánky, které přemístíme na plech, uprostřed je nařízneme do kříže, potřeme vajíčkem a pečeme do hnědé kůrky až je špejle zapíchnutá do středu suchá. Po upečení necháme bochánky na mřížce vychladnout a bohatě pocukrujeme.

Místo velkého kynutého mazance zkuste třeba i malé bochánky. Vytvarujte je navlhčenýma rukama do košíčků nebo formy na muffiny. Pečte kratší dobu, přibližně 20 – 25 minut.

Medový beránek s jablky

250 g hladké bezlepkové mouky (třeba Schär Mix C)



50 ml tuzemáku



50 g rozinek

1 balíček kypřícího prášku



100 g cukru nebo třtinového cukru



50 g vlašských ořechů



1 lžička mleté skořice



2 středně velká jablka



200 ml oleje



4 vejce



3 polévkové lžíce medu



tuk (máslo či sádlo) na vymazání formy



hrubá mouka na vysypání (kukuřičná polohrubá nebo strouhanka)



Recept je určen pro velkou keramickou přiklápěcí formu (babiččina). Pokud byste chtěli používat moderní silikonové či nové nerezové formy, raději udělejte beránka z poloviny ingrediencí. Beránek s jablky je vláčný, krásně drží tvar, je bez lepku i mléka a chuťově lepšího snad nenajdete.

omyté rozinky den předem namočíme do tuzemáku.



Mouku s kypřícím práškem smícháme s cukrem, skořicí, nahrubo nasekanými ořechy a rozinkami s tuzemákem. Oloupaná, nahrubo nastrouhaná jablka přidáme s olejem, celými vejci a medem ke směsi a vymícháme těsto. To naplníme do pečlivě vymazané formy (hlavně krk, uši a čumák) a vysypané moukou a strouhankou.



Do trouby si pod beránka dáme pečící papír (trochu nám po obvodu vyteče). Pečeme v troubě předehřáté na 180°C asi 30 minut, pak teplotu zmírníme a dopékáme při 160°C asi 30 minut.



Po upečení necháme beránka úplně ve formě vychladnout, opatrně vyklopíme, ořízneme a pocukrujeme nebo dále přizdobíme.



Recepty vyšly v knize Radčina kuchařka bez lepku, kterou vydalo nakladatelství Grada.