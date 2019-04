Kopřivová polévka, beránek s máslem nebo pasqualina. Co nesmí chybět na velikonočním stole šéfkuchařů?

Praha Obcházení vesnic a vyšlehávání žen, polévání vodou a koledování. Čeští šéfkuchaři tráví Velikonoce klasicky. Jak budou trávit svátky? Co nesmí chybět na jejich stolech?

Ondřej Kynčl (Vnitroblok)

Ondřej Kynčl

Tento rok Velikonoce strávím poměrně tradičně pracovně. Připravuji se na otevření svojí restaurace Bockem v Praze, takže budeme ladit receptury a vůbec všechny dokončovací práce, abychom se předvedli v co možná nejlepším světle. Takže asi na nic jiného nezbude čas. I když jak se říká, tradice by se udržovat měly, tak snad přeci jenom koleda proběhne.



Marek Raditsch (Kampa Park)

Marek Raditsch

Během Velikonoc jsem v práci a není moc času na oslavy a velké vyvařování. Budu rád, když stihnu udělat králíka se špenátem a nádivku s medvědím česnekem. Pak ještě tradičně vyšlehám manželku a letos i naší malou dcerku. Holky připraví velikonoční dekoraci, nabarví vajíčka a upečou beránka. Důležité je, abychom byli pohromadě a nemusíme u toho mít zrovna plný stůl.





Jakub Černý (Alcron)

Jakub Černý

Už je to dlouho, co jsem u tety na vesnici chodil a zvonil na každý dům a vykoledoval si vždy hromadu vajec. Pak jsme je museli jíst minimálně 14 dní. Teď Velikonoce nijak zvlášť neslavím a z tradic jsem trochu upustil. Ale co mám vždy o Velikonocích, je čerstvě upečený beránek, který si namažu ještě máslem. K obědu mívám do zlata upečené farmářské kuře s kopřivovou nádivkou. A nepohrdnu ani domácí slivovicí.

Radek David (La Veranda, Babiččina zahrada, The Bistro)



Radek David

Výjimečně budu v České republice, jelikož posledních pár let to vždy vyšlo tak, že jsem byl na Ukrajině, kde máme další restaurace. A jak je strávím? Půjdeme se syny na vesnici a budeme hodovat. Doufám, že jak je zvykem na vesnici, zvládnu obejít alespoň 20 sousedů. Před Velikonocemi mě čeká tasting nového menu pro Babiččinu zahradu a The Bistro a hned po Velikonočním pondělí nás čeká navařovaní a příprava na jarní menu v Babiččině zahradě, které budeme ve čtvrtek rozjíždět. A na stole co nesmí chybět. Mám rád bramborové škubánkové placky. K nim krémový špenát a buď jehněčí, nebo králíka. Pak salát z vajec na toustech. Vývar z králíka s knedlíčky z jater králíka, zeleninou a domácími nudlemi. Mám rád z grilu chřest s polníčkem a citrónovým dresingem. Do toho manželka upeče mazanec, jen tam nesmí být hrozinky.

Radim Gerlich (La Loca)

Radim Gerlich

Letos budu trávit Velikonoce v Beskydech, budou tedy tradiční jako v mém dětství. V sobotu určitě navštívím kouzelný velikonoční jarmark s ukázkami tradičních řemesel a folklóru v Rožnově. Neděle bude ve znamení výstupu na horu Radhošť. V batohu ponesu kromě králičího ragú a nádivky s medvědím česnekem i plynový hořák. Na vrcholu vše připravím a budeme hodovat dle motta naší restaurace Společně chutná lépe. V pondělí proběhne šmigrust, na oběd nebudou chybět jehněčí kotlety a mazanec.

Marek Šáda (Mlýnec, Bellevue)

Marek Šáda

Když jsem byl malý, jezdili jsme o Velikonocích na chalupu do jižních Čech, a tam jsme také chodili koledovat. Z vykoledovaných vajíček jsme poté většinou dělali pomazánky a saláty. Dnes už Velikonoce tolik neslavíme, ale když náhodou vyjedeme za rodiči do Nového Boru, tak obejdeme známé a se synem něco vykoledujeme. A já mu to pak většinou sním. Doma obvykle jen vyšlehám ženu a dceru a tím to končí. Nikdy ale u nás nesmí chybět mazanec.