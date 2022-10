Italské houbové risotto. Jak na něj, poradí známá foodblogerka

Italské houbové risotto

Na 2 porce

300 g čerstvých lesních hub

150 g vychlazeného másla

1 šalotka / malá cibule

260 g rýže Carnaroli / Arborio / Vialone Nano

200 ml kvalitního bílého vína

1 l zeleninového vývaru

130 g sýru Parmigiano Reggiano

1 stroužek česneku

1 lžíce nasekané hladkolisté petržele

olivový olej

sůl, pepř

Postup: V menším rendlíku rozehřejte olivový olej a přidejte očištěné a na středně velké kusy nakrájené houby. V tuto chvíli jde především o to, aby se z nich vypařila voda. Tím se zvýrazní jejich chuť. Až budou houby pěkně krémovité, dejte je stranou na pozdější použití.

V hrnci rozpusťte 50 g másla a 2 lžíce extra panenského olivového oleje. Máslo zajistí delikátní chuť a olej pomůže dosáhnout vyšší teploty při restování cibulky, tím pádem se máslo nepřepálí. Přidejte najemno nakrájenou šalotku a na mírném ohni ji zpěňte – pouze do sklovata. Poté přisypávejte rýži – asi natřikrát, aby se vždy nejdřív spojila s tukem a cibulkou. Pozor, nikdy ji neproplachujte, škrob v rýži je potřeba na vytvoření krémové konzistence.

Zalijte vínem a chvíli vařte, dokud úplně nevyprchá alkohol. To poznáte tak, že už ho z pokrmu necítíte. Poté začněte pomalu přidávat horký vývar, po 1–2 sběračkách. Pamatujte, že od risotta nesmíte nikdy odejít a musí se vařit na vysokém plamenu. Podlijte vždy, když se tekutina téměř vyvaří, a pokračujte, dokud není rýže ještě lehce tvrdá. V této chvíli přidejte houby. Promíchejte a přilijte další naběračku vývaru.

Česnek nakrájejte na plátky, přidejte špetku soli a utřete špičkou nože. Petrželku nasekejte najemno a s česnekem přidejte do hrnce. Nyní by mělo být risotto uvařené na skus. Než ho sundáte z plotny, mělo by v něm být celkem dost tekutiny. Podle potřeby tedy přidejte ještě vývar a odstavte z žáru. Přisypte na kostičky nakrájené chladné máslo (zbylých 100 g), najemno nastrouhaný parmezán a energicky míchejte, dokud nevznikne krémové risotto. Podle potřeby osolte a jen lehce opepřete. Přikryjte pokličkou a nechte 3 minuty odpočinout. Servírujte v hlubším talíři a ozdobte čerstvě strouhaným parmezánem a petrželkou.

TIP: Pokud budete mít na houbové risotto chuť i mimo sezónu, můžete použít houby sušené nebo mražené. Sušené před smažením namočte na 20 minut do horké vody a poté vyždímejte. Mražené řádně propláchněte pod tekoucí vodou.