Červená hvězda podzimu. Vylisujte si šťávu, upečte ji nebo naložte

Červená řepa? Panika? Zapomeňte na momenty hrůzy ze školní jídelny – tahle podzimní kráska vás nemusí děsit. Je zdravá a při správné přípravě si na ni pochutnají i její největší odpůrci.

Nakládaná, pečená i vařená! Způsobů, které mohou sednout právě vašim chuťovým preferencím, je několik. Pokud patříte k zástupům nepřátel řepy, zkuste zatnout zuby a alespoň jednou ji ochutnejte – má totiž i jiné výhody, než na které myslí hospodářky školních jídelen.



Tato červená kořenová zelenina (často bohužel umístěná na černou listinu) má co nabídnout. Její více než příznivé účinky na lidský organismus byly známé již ve starém Římě. Odtud se pak rozšířila do celé Evropy. Obsahuje především betanin, aminokyselinu, která například brání kornatění tepen a stará se i o činnost jater. Je močopudná a příznivě působí i na žaludek. Používá se jako přírodní kúra při ateroskleróze (podporuje růst buněk a tvorbu červených krvinek). Pomáhá také při čištění organismu – zbaví vás zácpy i toxického obsahu střev. A dále? Vitaminy B a C, vápník, draslík, sodík, křemík, železo.



Jenže co s ní, aby chutnala? Pokud patříte k výjimkám a červená řepa vám udělá radost v nakládané podobě, směle do toho. Sehnat ji můžete „na kostičky“, nastrouhanou i na plátky. Pokud vám nevyhovuje klasický nálev, můžete si vyladit vlastní, nic na tom není. Řepu zavařujeme úplně běžným způsobem, na kilogram řepy budete potřebovat 15 gramů soli, půl litru vody, 100 ml octa a cukru dle chuti, přibližně okolo 50 gramů. Jako volitelné položky můžete přidat křen či fenykl, s obojím ale opatrně, zvlášť fenykl umí být dost aromatický a ne každému musí jeho chuť vyhovovat.

Ze školních jídelen zase zpátky do současnosti – ano, i dnes patří řepa mezi moderní a oceňované potraviny. Na jídelních lístcích restaurací ji najdete mezi předkrmy, ale určitě může být i plnohodnotným hlavním chodem. Překvapiví vás například pečená červená řepa s kozím sýrem, velice chutný pokrm, který oceníte jako lehkou večeři pro podzimní večery. Řepu dobře omyjeme, pokapeme olejem a v celku ji pečlivě zabalíme do alobalu. Nejméně hodinu a půl ji pečeme v troubě vyhřáté na 160 stupňů. Upečenou řepu necháme vychladnout a nakrájíme ji na tenčí plátky. Můžeme dochutit naložením do marinády z medu, olivového oleje a sójové omáčky. Podáváme s kozím sýrem. Pečenou řepu ale můžeme se sýrem rovněž zapéct – a nemusí být rovnou kozí – výborně chutná řepa i s nivou či hermelínem. Podávejte s opečenou bagetkou a rukolou.

A poslední oblíbený recept. Boršč. Základem je hovězí vývar, přidáme brambory nakrájené na kostičky, krouhané zelí, vaříme na mírném ohni. Omyjeme a nastrouháme mrkev a červenou řepu a cibuli. Cibuli osmahneme na pánvičce, přidáme mrkev a řepu, přilijeme do pánve trochu vývaru a rajský protlak, dochutíme a podusíme. Po změknutí vrátíme do hrnce s vývarem, necháme vzkypět, přidáme na kousky pokrájené maso (není nutné) a nakonec dvě minuty povaříme a necháme patnáct minut odstát.