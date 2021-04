Čistí krev, léčí a obsahuje vitamín A,B i C. Kopřiva je jarní celebrita, která umí zázraky i s vlasy

Když jsme v dětství přelézali plot nebo skákali přes potok, mockrát jsme se o ni popálili. Tvrzení, že je to zdravé, jsme ani trochu nevěřili. Jenže když se to s kopřivou umí, dovede léčit i skvěle chutnat, a to nejen jako špenát či v jarní nádivce.

Jedni ji považují za obtížný plevel, druzí si kopřivu nemůžou vynachválit jako léčivou bylinu. Přitom nemusí skončit jen u čaje, šamponu a jarního špenátu. Rozšoupnout se s ní dá mnohem víc. Co třeba vyzkoušet kopřivové pesto, smoothie nebo cheesecake?